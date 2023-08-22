Дешеві мандрівки до курортів. Ryanair запустить ще п'ять нових рейсів із Європи

Європейський лоукостер Ryanair анонсував п'ять нових маршрутів на осінній сезон. Мандрівники зможуть бюджетно дістатися із чотирьох міст Європи до аеропортів Марокко.

Також заплановані рейси за новим маршрутом зі словацького Попраду до Лондона, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Восени стартують нові рейси Ryanair, які охоплять 9 міст. Пасажири матимуть змогу дістатися за дешевими квитками із трьох європейских країн до двох міст у Марокко. Також серед нових рейсів також – зі Словаччини до Англії.

Мандрівки можна планувати за такими новими напрямками:

Кельн (Німеччина) – Агадір (Марокко) із 29 жовтня, двічі на тиждень;

Відень (Австрія) – Агадір (Марокко) із 31 жовтня, двічі на тиждень;

Дюссельдорф Веце (Німеччина) – Ес-Сувейра (Марокко) із 1 листопада, двічі на тиждень;

Стокгольм Арланда (Швеція) – Марракеш (Марокко) із 29 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;

Попрад (Словаччина) – Лондон Станстед (Англія) – із 1 листопада 2023 року, двічі на тиждень.

Фото: Озеро Попрад у Словаччині (pixabay.com)

До слова, Агадір – відомий курорт на Атлантичному узбережжі Марокко, як і Ес-Сувейра, Мараккеш – колоритне стародавнє місто, привабливе для туристів. Місто Попрад у Словаччині розташоване біля підніжжя Високих Татр – це відомий курорт із термальними водами, стародавніми замками, гірськолижним відпочинком.

Раніше ми повідомляли, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст.

Також повідомлялося, які норми провезення багажу діють на рейсах Ryanair у 2023 році.