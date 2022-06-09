Экскурсии возвращаются. Сколько стоят туры по Киеву и за город

Экскурсии в городах и в живописных загородных локациях в Украине восстанавливаются. Наибольшим спросом пользуются однодневные выезды на природу.

Цены на городские экскурсии остались на уровне прошлогодних, а туры с выездом из столицы повысились на 20-25% из-за стоимости и дефицита топлива. Впрочем, изменились и сами туристы, рассказали эксперты TRAVEL РБК-Украина.

"Главная потребность - положительные эмоции. Люди острее реагируют на красоту вокруг"

За последние недели киевляне начали активнее интересоваться экскурсиями и однодневными поездками за город, рассказала РБК-Украина организатор путешествий Наталья Горбачева, основательница проекта "Жизнь в путешествиях" и член Гильдии гидов.

По ее словам, поскольку есть спрос и желание гидов работать, то экскурсионные бюро начинают понемногу восстанавливать свою работу.

"На городские экскурсии сейчас собираются и киевляне, и вынужденные переселенцы - все, кто чувствует потребность в общении с городом, кто интересуется его историей и легендами. Каждый может выбрать формат: есть экскурсии, которые стоят фиксированную сумму (цены остались на "довоенном" уровне), а есть такие, где размер оплаты определяет сам экскурсант", - рассказывает она.

Фото: Большинство экскурсантов - постоянные туристы (facebook.com/Наталя Горбачева)

Сейчас подавляющее большинство экскурсантов - постоянные туристы, с которыми Наталья Горбачева путешествует много лет. Они отзываются на приглашение поехать, а благодаря их отзывам о поездках все больше появляется новичков, которые присоединяются к турам.

"Я, похоже, была первой, кто начал собирать группы и выезжать за город с автобусными турами. Причем предложение поступило именно от моих постоянных туристов, которые очень хотели хоть на несколько часов сменить обстановку и немного перезагрузиться. Спрос был, поэтому я решилась это сделать", - вспоминает специалист.

За это время туристы успели полюбоваться красотой Киевщины, тюльпанами в пострадавшем от оккупации "Добропарке", стали первой киевской группой в Буцком каньоне и в дендропарке "Александрия", побывали в биопарке, на конном заводе, козьей ферме.

"Туристы говорят, что день, проведенный на природе, успокаивает их, восстанавливает силы, а значит мне стоит это делать. Те, кто хочет куда-то поехать - не туристы в обычном понимании этого слова, а люди, которые все время от начала войны оставались в Киеве, многие работали и волонтерили, кто-то расстался с родными или потерял самых дорогих. Почти все они на себе ощутили последствия депрессии и выгорания", - замечает специалист.

Наталья Горбачева называет нынешние путешествия терапией, возможностью вновь пережить положительные эмоции и немного перезагрузить себя.

Фото: Путешествия в этом году как терапия и возможность пережить положительные эмоции (facebook.com/Наталя Горбачева)

"Главная потребность гостей экскурсий - положительные эмоции. Это очень заметно: они острее реагируют на красоту вокруг, дольше любуются пейзажами, они научились по-новому видеть и ценить обычные вещи. Поэтому я стараюсь предлагать однодневные туры, во время которых можно провести время на природе, пообщаться с животными, полюбоваться парками и почувствовать красоту на ощупь", - делится она.

"А еще экскурсии – это наш вклад в поддержку экономики, ведь экскурсионное бюро платит налоги, услуги транспортной компании, покупает входные билеты, заказывает экскурсии, люди покупают сувениры, кофе, поддерживая малый бизнес. Стоимость таких поездок пока что остается на уровне прошлого сезона, хотя проблема с горючим, рост его стоимости приведет к подъему цен на туры. Это неизбежно", - отмечает организатор путешествий.

Фото: Люди стали дольше любоваться пейзажами (facebook.com/Наталя Горбачева)

Когда возобновятся путешествия на несколько дней

Возобновление путешествий на несколько дней пока не актуально из-за проблемы с горючим и его высокой стоимости. Кроме того, часть отелей не работает, большинство музеев закрыты для посещения и работают в режиме сохранения ценностей, отмечает Наталья.

"Поэтому пока о многодневных путешествиях немного рано говорить. Но мы, как гиды и организаторы путешествий, будем продолжать делать все возможное для того, чтобы туризм жил", - говорит она.

Часть средств от экскурсий гиды передают на нужды ВСУ или волонтеров.

"Хочу поблагодарить наших военных, благодаря которым мы сегодня имеем возможность делать свое дело и работать на победу, и поблагодарить туристам, которые поддерживают наши инициативы в такое трудное для всех нас время", - обращается Наталья Горбачева.

Не все локации доступны - невозможно поехать в Асканию, на Джарылгач

Экскурсии на природу пользуются спросом, говорит в комментарии РБК-Украина организатор путешествий и основатель клуба "Хорошо поехали!" Ярослав Козак.

"На прошлой неделе группы собрались неплохо - на 80% был заполнен "Спринтер". Мы уже даже были дважды в субботу и воскресенье в Междуреченском парке, и в Беремицком. Мы не первые – многие раньше начали возить туристов в однодневные туры. Также уже в начале мая видел, что экскурсоводы Киева активно проводят пешеходные экскурсии. Мы тоже водили в ботанический сад имени Фомина", - рассказывает об экскурсионной активности специалист.

Фото: Туры на природу проходят в безопасных местах (facebook.com/dobre.poixaly)

Знаток замечает: лесами безопасно можно гулять или Карпатах, или на огороженных территориях – которые по сути являются вольерами, как большой зоопарк.

"На тех территориях, где мы бываем, нигде войска не проходили. Но Каменное село на всякий случай проверили – вдруг что-то "прилетело" и не заметили, хотя там не было и обстрелов. Вызвали пиротехническую группу, они обследовали и дали заключение, что геологический заказник не имеет взрывоопасных предметов. И в Межреченском парке не было боевых действий и оккупации - ни в районе экопарка "Dereville " или" Беремицкого", - отмечает Ярослав Козак.

Большинство его коллег возят группы туристов к югу от Киева: в направлении Канева, Переяслава, Богуслава. Там люди чувствуют себя безопаснее.

"Возникла потребность в поездках – люди не могут бесконечно работать, и еще дополнительно заниматься волонтерством. Физически людям надо восстанавливать силы, но даже запрещено заниматься спортом на воде – мои партнеры не могут организовать выход на каяках на воду, а это была бы прекрасная психологическая реабилитация для тех, кто пострадал из-за войны".

Путешествия на природу и общение с животными, гидами – это психологическая разрядка, которая восстанавливает силы, потому что заповедники – это храм природы, говорит Ярослав Козак.

"Мы "зацепились" за проект по поддержке природоохранителей на войне – гидов и работников нацпарков, которые воюют – чтобы целево купить для них необходимое снаряжение. Мы решили часть средств из наших экскурсий отчислять для этих людей из заповедников, поскольку у нас экологический туризм. За несколько первых туров уже собрали около 2000 гривен, но потом можно будет поддержать проект без поездки", - замечает он.

Фото: Путешествие в заповедник "Древлянский" (facebook.com/dobre.poixaly)

"Люди привязаны к "тревожным " рюкзакам". Туры могут подорожать на 50%

Экскурсии в среднем уже подорожали на 20-25% процентов по сравнению с прошлым годом – из-за цен на топливо. По прогнозу организатора туров, рост цен может достичь и 50%.

"Пока ездим в однодневные экскурсии - люди привязаны к "тревожным" рюкзакам. Поскольку сильно выросли транспортные расходы, ехать на два дня пока не вижу резона. До осени будем работать так – однодневки из Киева и на неделю-две в Карпаты с полным погружением в природу", - рассказывает путешественник.

Пока в его группах ездят постоянные участники из Киева, хотя львовские друзья рассказывали: там много переселенцев ездят в однодневные туры из Львова.

"Например, с апреля ездили в тренировочные выезды по технике пешеходного туризма, что может потом понадобиться в спасательных работах или чем-то подобном. Это были переселенцы, которые раньше путешествовали с этими гидами. Также специальные тренировки по спортивному туризму в горах проводят для теробороновцев", - рассказывает специалист.

Спрос на поездки по Украине не возвращается на довоенный уровень, потому что организаторы не могут предлагать привычные летние маршруты - на Джарылгач, в заповедник "Аскания-Нова", рискованно приглашать людей в Вилково и Одессу.

Фото: Во время экскурсий есть возможность пообщаться с животными (facebook.com/Наталя Горбачева)

"Клиенты покупали экскурсии, которые не проводились. Хотели поддержать финансово"

Туристический гид из Львова Диана Борисенко разрабатывает и проводит экскурсии для украинцев и иностранцев на протяжении 20 лет. По ее словам, сейчас во Львове и регионе классического туризма нет совсем. Те одиночные экскурсии, которые происходят, преимущественно проводят для волонтеров и переселенцев.

"Порой приезжают и волонтеры-иностранцы, и наши украинцы. Группами или индивидуально. За время войны, конечно, проводила экскурсии и тем, кто спасался от войны и приехал из других регионов. Есть даже акция от нашего Львовского горсовета - местные гиды, которые хотят провести экскурсии переселенцам бесплатно или за символическую цену, оставляли свои заявки и потом формировали группы. Для детей переселенцев такие экскурсии полностью бесплатны", - рассказывает специалист.

За период с начала войны загородных экскурсий Диана Борисенко не проводила ни разу – только прогулки в черте города. Харьковчан на микроавтобусе возила к Высокому замку. Другим переселенцам проводила тематическую экскурсию – показывала "австрийский" Львов.

"Вспомнила интересный факт. В качестве гида я представлена на разнообразных платформах, в том числе международных. На одном из сайтов, где зарегистрированы гиды из 180 стран, я считаюсь одним из топовых экскурсоводов Львова. И в начале войны мои клиенты просто покупали экскурсии, которые я даже не проводила. Таким образом они хотели финансово поддержать мою деятельность в это сложное время", - вспоминает она.

В начале марта подобные акции поддержки были и на сервисах бронирования жилья: иностранцы арендовали пустое жилье на Airbnb в пострадавших городах, чтобы помочь украинцам, писало РБК-Украина накануне.

Фото: Экскурсии во Львове проводят для переселенцев (unsplash.com/kristy-kravchenko)

"Украина будет топовой страной для посещения иностранцами"

В последнее время Диана Борисенко активнее стала заниматься блогерством на своей Facebook-странице публикует информацию для своей аудитории на английском языке о том, как живет Украина во время российского вторжения.

Часто звучат мнения о том, что такого туризма, который был в Украине до войны, ждать еще долгие годы, говорит гид. Но она придерживается мнения о том, что в мирное время в Украине произойдет настоящий всплеск туризма.

"Я оптимист и уверена, что Украина будет топовой страной для посещения иностранцами. Это будет так называемый военный туризм, когда иностранцы будут хотеть посмотреть места ужасных разрушений. Замечу - это не только те, кто захочет просто пофотографироваться на фоне руин. Я обычно с такими дела не имею. Но это будет действительно тот туризм, когда иностранцы будут глубоко интересоваться теми событиями, которые здесь происходили. Будет и обычный туризм, как было до полномасштабного вторжения. Конечно, никто не знает, когда война завершится. Но уверена именно в позитивном сценарии и не верю, что в Украину никто не приедет", - подчеркивает Диана Борисенко.

Сколько стоят экскурсии в столице и туры за город

Экскурсии в Киеве можно найти на многих специализированных сайтах. Их стоимость практически не изменилась с прошлого года. Например, разнообразные двухчасовые тематические пешеходные экскурсии в Киеве стоят 200 гривен.

Шестичасовая поездка пещерами в разных районах Киева – 550 гривен.

Отправиться в автобусный тур на Жашковский конный завод и козью ферму с дегустацией – 690 гривен.

Дворцовый ансамбль в Корсунь-Шевченковском и ландшафтный парк, музей Нечуя-Левицкого в селе Стеблев можно посетить в однодневном туре за 720 гривен.

В Александрию и ландшафтный парк Буки предлагается экскурсия за 650 гривен.

В Межреченский парк - за 690 гривен.

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