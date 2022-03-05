ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Иностранцы бронируют пустое жилье на Airbnb в пострадавших городах, чтобы помочь украинцам

Новина українською →
Украина, Суббота 05 марта 2022 18:47
Иностранцы бронируют пустое жилье на Airbnb в пострадавших городах, чтобы помочь украинцам Фото: Офис Airbnb (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Иностранцы бронируют жилье на сервисе Airbnb в поврежденных взрывами и обстрелами городах, чтобы помочь украинцам деньгами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fortune.

В Ирпене к западу от Киева украинские военные дали отпор российским войскам, пытающихся войти в столицу Украины. По мере того как город погружается в перестрелки и хаос, несколько квартир, ранее доступных для аренды на Airbnb, были раскуплены людьми, пытающимися помочь военным.

После того, как один человек забронировал квартиру на Airbnb в городе, не собираясь там оставаться, хозяин ответил ему:

"Надеюсь, мы победим и остановим этот ужас. Город Ирпень, в котором находится квартира, последние три дня - горячая точка боев. Наши бойцы остановили в Ирпене три волны русских танков, двигавшихся на Киев. И в этом наша слава".

Он добавил, что пообещал использовать пожертвование на благотворительность и использовать квартиру для размещения людей, которые потеряли свои дома во время войны.

"Airbnb отменил сборы с гостей и хозяев, поэтому арендная плата идет напрямую владельцам жилья в Украине"

После этого в соцсетях стали массово появляться призывы пользователей забронировать жилье в пострадавших от обстрелов городах.

В Твиттере люди публикуют свои переписки с владельцами жилья на Airbnb, где те выражают благодарность за пожертвования в помощь стране.

Иностранцы бронируют пустое жилье на Airbnb в пострадавших городах, чтобы помочь украинцам

В свою очередь Airbnb отменил сборы с гостей и хозяев при бронировании, поэтому арендная плата идет напрямую владельцам жилья в Украине.

"Мы очень тронуты вдохновляющей щедростью нашего сообщества в этот кризисный момент. В настоящее время Airbnb временно отменяет сборы с гостей и хозяев при бронировании в Украине", — говорится в комментарии компании для издания Fortune.

Однако некоторые пользователи Твиттера сразу же отметили, что российские мошенники могут попытаться создать поддельные аккаунты или объявления в Украине, чтобы "нажиться на благородных намерениях", и предупредили пользователей, чтобы они проверяли отзывы, прежде чем пытаться помочь.

Отметим, Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам, - глава Еврокомиссии
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина