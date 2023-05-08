На экс-самолете МАУ. Еще одна украинская компания начала выполнять рейсы за границей

Украинская авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") на днях возобновила полеты на самолете Boeing 737-800, ранее находившемся во флоте МАУ.

С 4 мая этот авиалайнер начал выполнять рейсы в Европу из Хургады по заказу авиакомпании FlyEgypt, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В профильном издания выяснили, что с 4 мая самолет с регистрацией UR-PSF уже успел побывать в Познани, Вроцлаве, Берлине, Лилле, Дюссельдорфе и Будапеште. Лайнер выполнял по 2-4 рейса в день.

Самолет Boeing 737-800 UR-PSF был переведен из флота МАУ во флот Windrose в начале 2023 года. Согласно данным государственного реестра воздушных судов, в парке "Розы Ветров" числится 21 самолет. Однако за последние 3 месяца онлайн-радар Flightradar24 зафиксировал полеты только одного борта авиакомпании – UR-PSF.

Также в "Розу Ветров" из МАУ перешли самолеты Embraer 190 с регистрацией UR-EMA и Boeing 737-900ER с регистрацией UR-PSI. До февраля 2022 года флот авиакомпании составляли авиалайнеры Airbus и ATR.

В октябре 2022 года МАУ прекратила полеты из-за конфликта совладельцев по вопросам управления авиаперевозчиком. Перевод самолетов МАУ во флот Windrose может быть попыткой вернуть лайнеры в работу.

Напомним, мы писали, что SkyUp начал летать на эвакуированном из "Борисполя" самолете.

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