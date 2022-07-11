В Египте строят новую столицу. Как будет выглядеть город-гигант

Египет продолжает масштабный процесс строительства новой столицы. Впервые о проекте объявили в 2015 году. Сегодня более 70% строительных работ на первом этапе завершены, сообщают в Кабинете министров.

Каир - столица Египта на протяжении уже более тысячи лет. Тем не менее в стране строят новый административный центр, который обещает быть намного масштабнее. Стоимость проекта достигает 45 миллиардов долларов. Основную часто работ хотят завершить уже в этом году, а к 2030-му - значительно расширить город.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как будет выглядеть новая столица страны и что уже успели построить.

В новый город перенесут администрацию из Каира

Названия у города пока нет: только аббревиатура - NAC (New Administrative Capital/новая административная столица). Новый город будет располагаться к востоку от Каира, недалеко от Второй окружной дороги. Пока город не достроили, район считается слабо развитым. По данным государственной компании, которая курирует строительство, к концу июня завершили более 70% первой очереди строительных работ.

В городе завершили от 70 до 90% строительства 10 жилых кварталов. Почти завершен ряд гигантских проектов: правительственный, финансовый и деловой районы, центральный деловой район (CBD).

Видео: Почему Египет строит новую столицу (youtube.com/The Curious)

Ожидается, что в новой административной столице Египта расположатся основные госучреждения. Туда их перенесут из Каира, который сейчас перенаселен. Еще в 2019 году там проживало почти 10 миллионов людей. Каир сегодня считается крупнейшим арабоязычным городом мира. И ожидается, что его население вырастет в ближайшее время еще больше.

Небоскребы и вторая по величине мечеть в мире. Что построят в новой столице

Ожидается, что новую столицу снабдят технологиями "умного движения", чтобы упростить передвижение по городу на транспорте. Также там будет парк, вдвое превышающий размер Центрального парка Нью-Йорка.

Фото: В центре новой столицы будут небоскребы (Getty Images)

Новая столица также взяла на себя обязательство выделить 15 квадратных метров зеленых насаждений на каждого жителя. Проект подается как зеленая инициатива по борьбе с загрязнением.

В центре города должны появиться небоскребы. Один из них - Oblisco Capitale. Он будет самым высоким в мире. Также - Iconic Tower, которая станет самой высокой башней в Африке.

Фото: В новой столице будет парк, вдвое превышающий размер Центрального парка Нью-Йорка (Getty Images)

В городе также будут искусственные озера, около 2000 учебных заведений, парк технологий и инноваций, 663 больницы и поликлиники, 1250 мечетей и церквей, стадион на 90 000 мест, 40 000 гостиничных номеров, крупный тематический парк, в четыре раза превышающий по размерам Диснейленд.

Также - 90 квадратных километров станций, где будут получать солнечную энергию. Уже построили вторую по величине мечеть в мире (после мечети в Мекке) и самую большую церковь на Ближнем Востоке.

Правительство Египта также ожидает, что в новой столице будет создано около двух миллионов рабочих мест.

Фото: Из-за демографического скачка в Египте многие будут остро нуждаться в новом жилье (Getty Images)

"Город для избранных". Почему проект столкнулся с критикой

Масштабный проект возведения новой столицы столкнулся с критикой. В частности, урбанисты говорят, что проекты зданий слишком масштабные, и в современные концепции архитектуры они не вписываются.

Также есть опасения, что от создания новой столицы выиграют не обычные жители, а военные, которые активно финансируют строительство.

Видео: Новая столица Египта столкнулась с критикой (youtube.com/Adam Something)

"Хотя этот проект позиционируется как альтруистический и экологичный, военные, скорее всего, выиграют больше, чем кто-либо из жителей любого из городов. И, соответственно, он принесет пользу президенту Египта", — пишут СМИ.

Один электрик из бедного района Имбаба в Каире сказал агентству Reuters, что они классы общества смогут жить в городе, а другие - нет".

Другие жители Каира сказали NBC News: "То, что страна наблюдает, как правительство тратит на это десятки миллиардов, а также слышит, как они говорят, что мы все должны затянуть пояса, посылает противоречивый сигнал".

"Мы пытаемся решить все проблемы, которые у нас были в прошлом", — сказал агентству Reuters представитель новой столицы Халед эль-Хусейни.

Напомним, в Египте закрыли пляжи Красного моря из-за трагических случаев с гибелью туристов.