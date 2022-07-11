В Єгипті будують нову столицю. Як виглядатиме масштабне місто

Єгипет продовжує масштабний процес будівництва нової столиці. Вперше про проект оголосили у 2015 році. Сьогодні понад 70% будівельних робіт на першому етапі завершені, повідомляють у Кабінеті міністрів.

Каїр - столиця Єгипту протягом вже більше тисячі років. Проте в країні будують новий адміністративний центр, який обіцяє бути набагато масштабнішим. Вартість проекту сягає 45 мільярдів доларів. Основну часто робіт хочуть завершити вже цього року, а до 2030-го - значно розширити місто.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як виглядатиме нова столиця країни та що вже встигли побудувати.

У нове місто перенесуть адміністрацію з Каїра

Назви у міста поки немає: тільки абревіатура - NAC (New Administrative Capital/нова адміністративна столиця). Нове місто буде розташовуватися на схід від Каїра, недалеко від другої окружної дороги. Поки місто не добудували, район вважається слабо розвиненим. За даними державної компанії, яка курує будівництво, до кінця червня завершили понад 70% першої черги будівельних робіт.

У місті завершили від 70 до 90% будівництва 10 житлових кварталів. Майже завершено ряд гігантських проектів: урядовий, фінансовий і діловий райони, центральний діловий район (CBD).

Відео: Чому Єгипет будує нову столицю (youtube.com/The Curious)

Очікується, що в новій адміністративній столиці Єгипту розташуються основні держустанови. Туди їх перенесуть з Каїра, який зараз перенаселений. Ще у 2019 році там проживало майже 10 мільйонів людей. Каїр сьогодні вважається найбільшим арабомовним містом світу. І очікується, що його населення зросте найближчим часом ще більше.

Хмарочоси та друга за величиною мечеть у світі. Що побудують у новій столиці

Очікується, що нову столицю забезпечать технологіями "розумного руху", щоб спростити пересування по місту на транспорті. Також там буде парк, який удвічі перевищує розмір Центрального парку Нью-Йорка.

Фото: У центрі нової столиці будуть хмарочоси (Getty Images)

Нова столиця також взяла на себе зобов'язання виділити 15 квадратних метрів зелених насаджень на кожного жителя. Проект подається як зелена ініціатива по боротьбі із забрудненням.

У центрі міста повинні з'явитися хмарочоси. Один з них - Oblisco Capitale. Він буде найвищим у світі. Також - Iconic Tower, яка стане найвищою вежею в Африці.

Фото: У новій столиці буде парк, що вдвічі перевищує розмір Центрального парку Нью-Йорка (Getty Images)

У місті також будуть штучні озера, близько 2000 навчальних закладів, парк технологій та інновацій, 663 лікарні й поліклініки, 1250 мечетей і церков, стадіон на 90 000 місць, 40 000 готельних номерів, великий тематичний парк, який у чотири рази перевищує за розмірами Діснейленд.

Також - 90 квадратних кілометрів станцій, де отримуватимуть сонячну енергію. Вже побудували другу за величиною мечеть у світі (після мечеті в Мецці) і найбільшу церкву на Близькому Сході.

Уряд Єгипту також очікує, що в новій столиці буде створено близько двох мільйонів робочих місць.

Фото: Через демографічний стрибок в Єгипті багато хто буде гостро потребувати нового житла (Getty Images)

"Місто для обраних". Чому проект зіткнувся з критикою

Масштабний проект зведення нової столиці зіткнувся з критикою. Зокрема, урбаністи кажуть, що проекти будівель занадто масштабні, і в сучасні концепції архітектури вони не вписуються.

Також є побоювання, що від створення нової столиці виграють не звичайні жителі, а військові, які активно фінансують будівництво.

Відео: Нова столиця Єгипту зіткнулася з критикою (youtube.com/Adam Something)

"Хоча цей проект позиціонується як альтруїстичний і екологічний, військові, швидше за все, виграють більше, ніж будь-хто з жителів будь-якого з міст. І, відповідно, він принесе користь президенту Єгипту", — пишуть ЗМІ.

Один електрик з бідного району Імбаба в Каїрі сказав агентству Reuters, що вони зможуть жити в місті, а інші - ні".

Інші жителі Каїра сказали NBC News: "те, що країна спостерігає, як уряд витрачає на це десятки мільярдів, а також чує, як вони кажуть, що ми всі повинні затягнути пояси, посилає суперечливий сигнал".

"Ми намагаємося розв'язати всі проблеми, які у нас були в минулому", — сказав агентству Reuters представник нової столиці Халед Ель-Хусейні.

Нагадаємо, у Єгипті закрили пляжі Червоного моря через трагічні випадки із загибеллю туристів.