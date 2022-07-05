Египет закрывает пляжи Красного моря после нападения акул на туристов
Власти высясняют обстоятельства трагических случаев
Пляжи Красного моря закрыли после двух смертельных случаев нападения акулы на туристов.
Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на BBC.
Власти Египта закрыли несколько пляжей на побережье Красного моря страны после того, как две туристки погибли в результате нападения акул. По словам губернатора региона, одной из туристок была 68-летняя жительница Австрии. Ей оторвало руку во время купания недалеко от города Хургады в прошлую пятницу.
Также в сети распространяют видео, на котором женщина борется с акулой в воде, а затем вокруг нее появилась кровь. Позже сообщили, что женщина от полученных травм тоже скончалась.
В Министерстве окружающей среды заявили, что работают над установлением обстоятельств нападений акул.
Нападения акул в Красном море случаются довольно редко. Но в последние годы было уже несколько таких инцидентов. В курортной Хургаде акулы атаковали людей два года назад: тогда пострадали украинские туристы. Акула откусила руку мальчику.
В 2018 году акула убила чешского туриста, а в 2015 году в результате аналогичного нападения погиб немецкий турист. В 2010-м в результате пяти нападений за пять дней возле туристического центра Шарм-эль-Шейх погибла 70-летняя немка и были ранены еще четыре иностранных туриста.
Считается, что нападать на пловцов акулы могут из-за человеческой деятельности. В частности, загрязнения моря продуктовыми отходами.
Напомним, медицинский туризм Испании оказался под угрозой. Мы писали, в чем причина такой проблемы.
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