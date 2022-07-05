ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Египет закрывает пляжи Красного моря после нападения акул на туристов

Новина українською →
Вторник 05 июля 2022 11:17
Египет закрывает пляжи Красного моря после нападения акул на туристов Фото: Дахаб, Египет (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Власти высясняют обстоятельства трагических случаев

Пляжи Красного моря закрыли после двух смертельных случаев нападения акулы на туристов.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на BBC.

Власти Египта закрыли несколько пляжей на побережье Красного моря страны после того, как две туристки погибли в результате нападения акул. По словам губернатора региона, одной из туристок была 68-летняя жительница Австрии. Ей оторвало руку во время купания недалеко от города Хургады в прошлую пятницу.

Также в сети распространяют видео, на котором женщина борется с акулой в воде, а затем вокруг нее появилась кровь. Позже сообщили, что женщина от полученных травм тоже скончалась.

В Министерстве окружающей среды заявили, что работают над установлением обстоятельств нападений акул.

Нападения акул в Красном море случаются довольно редко. Но в последние годы было уже несколько таких инцидентов. В курортной Хургаде акулы атаковали людей два года назад: тогда пострадали украинские туристы. Акула откусила руку мальчику.

В 2018 году акула убила чешского туриста, а в 2015 году в результате аналогичного нападения погиб немецкий турист. В 2010-м в результате пяти нападений за пять дней возле туристического центра Шарм-эль-Шейх погибла 70-летняя немка и были ранены еще четыре иностранных туриста.

Считается, что нападать на пловцов акулы могут из-за человеческой деятельности. В частности, загрязнения моря продуктовыми отходами.

Напомним, медицинский туризм Испании оказался под угрозой. Мы писали, в чем причина такой проблемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Мария Лохматова
Мафия и воры на мотоциклах. Чего ждать в Неаполе - одном из опасных городов Италии
Мария Лохматова
специально для РБК-Украина
Роман Маленков
Герой Украины. Малоизвестные факты о Нечуе-Левицком, которые вас удивят
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Катерина Колонович
Жемчужина Волыни. Самые интересные локации Луцка для путешествия на уикенд
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Ирина Савина
Лето на Адриатике. Какие страны дают дополнительные 90 дней к безвизу
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения