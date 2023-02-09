UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дві умови. Чи продовжать тимчасовий захист у Чехії українцям із візою в Канаду

Фото: Українці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці з візою в Канаду не втрачають право на прихисток у Чехії. Міністерство внутрішніх справ країни зробило виняток у процедурі продовження тимчасового захисту.

За яких умов українським біженцям продовжать захист у Чехії, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що канадську візу CUAET не є перешкодою для продовження тимчасового захисту за двох умов:

  • чеський тимчасовий захист був отриманий раніше за візу;
  • канадська віза CUAET отримана до 10.02.2023.

Раніше МВС Чехії пояснювало, що будь-яка довготермінова віза в іншу країну анулює тимчасовий захист українцям. Це стосувалося й візи CUAET в паспорті.

"Враховуючи, що деякі типи віз, наданих Канадою, були видані до набуття чинності Закону № 175/2022 Sb., який стосувався конфлікту між візами та тимчасовим захистом, а також враховуючи ступінь нервової напруги у зв’язку з очікуванням набуття чинності змін до так званого "Lex Ukraine" щодо продовження тимчасового захисту, Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що так звана "канадська віза" ("Temporary Resident Visa"), видана до 10.02.2023, не буде перешкодою для продовження тимчасового захисту”, – зазначається на офіційному порталі МВС Чехії.

Між тим, українці, які мають діючу візу CUAET, вже отримують візи тимчасового захисту у відділеннях департаменту з питань надання притулку та міграційної політики.

Фото: Реєстрація українців у Чехії (gettyimages.com)

Українцям радять не отримувати візу CUAET в майбутньому – адже остання дата її схвалення має бути 10 лютого 2023 року. Після цієї дати тимчасовий захист у Чехії не будуть продовжувати.

Слід врахувати, що згідно закону LexUkrajina, людина з дозволом на довгострокове перебування (понад 90 днів) в іншій країні, який є чинним на 24 лютого 2022 року або на момент подачі заявки на отримання тимчасового захисту, не має права на отримання тимчасового захисту в Чехії. Виняток зробили лише для віз у Канаду.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії стартувала реєстрація для продовження тимчасового захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧехіяДопомога Україні