Два условия. Продолжат ли временную защиту в Чехии украинцам с визой в Канаду

Украинцы с визой в Канаду не теряют право на убежище в Чехии. Министерство внутренних дел страны сделало исключение в процедуре продления временной защиты.

При каких условиях украинским беженцам продолжат защиту в Чехии, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Министерство внутренних дел Чехии сообщило, что канадская виза CUAET не является препятствием для продления временной защиты при двух условиях:

ческая временная защита была получена раньше визы;

канадская виза CUAET получена до 10.02.2023.

Ранее МВД Чехии объясняло, что любая долгосрочная виза в другую страну аннулирует временную защиту украинцам. Это относилось и к визе CUAET в паспорте.

"Учитывая, что некоторые типы виз, предоставленных Канадой, были изданы до вступления в силу Закона № 175/2022 Sb., который касался конфликта между визами и временной защитой, а также учитывая степень нервного напряжения в связи с ожиданием вступления в силу изменений к так называемому "Lex Ukraine" о продлении временной защиты, Министерство внутренних дел сообщает, что так называемая "канадская виза" ("Temporary Resident Visa"), выданная до 10.02.2023, не будет препятствием для продления временной защиты”, – отмечается на официальном портале МВД Чехии.

Между тем украинцы, имеющие действующую визу CUAET, уже получают визы временной защиты в отделениях департамента по предоставлению убежища и миграционной политики.

Фото: Регистрация украинцев в Чехии (gettyimages.com)

Украинцам советуют не получать визу CUAET в будущем – ведь последняя дата ее одобрения должна быть 10 февраля 2023 года. После этой даты временная защита в Чехии не будет продолжена.

Следует учесть, что согласно закону LexUkrajina, человек с разрешением на долгосрочное пребывание (более 90 дней) в другой стране, действующим на 24 февраля 2022 года или на момент подачи заявки на получение временной защиты, не имеет права на получение временной защиты в Чехии. Исключение было сделано только для виз в Канаду.

Напомним, мы писали, что в Чехии стартовала регистрация для продления временной защиты.

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