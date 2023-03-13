Два поїзда щодня. Як дістатися до Чехії та Словаччини залізницею з України

Українці, яким треба дістатися Чехії чи Словаччини, можуть скористатися поїздами із Закарпаття.

Зокрема, щодня зі станції Мукачево відправляються 2 поїзди в цьому напрямку, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Маршрут Мукачево – Кошице: рейси і графік руху

Щодня відправляються 2 поїзди у напрямку Словаччини – до міста Кошице. Тривалість поїздки – менше 4 годин. Зокрема, є рейси:

№961 Мукачево – Кошице. Відправлення з Мукачева о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуття на станцію Кошице о 18:17;

№963 Мукачево – Кошице. Відправлення з Мукачева о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуття на станцію Кошице о 21:33.

На станції Кошице можна пересісти для поїздки в столиці:

до Братислави – на нічний поїзд R 614 "Zemplin", що відправляється щодня з Кошице о 23:45 та прибуває до столиці Словаччини о 05:33.

до Праги – на нічний поїзд EN 442 "Slovakia", що відправляється щодня з Кошице о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 07:38.

У зворотному напрямку:

Поїзд №960 Кошице – Мукачево відправляється щоденно зі станції Кошице о 08:46, Чоп 12:00/12:40, прибуття до Мукачева о 14:00.

Поїзд №962 Кошице – Мукачево відправляється щоденно зі станції Кошице о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуття до Мукачева о 16:53.

Фото: Платформа "Західна" у Мукачево (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Якими поїздами можна дістатися до Мукачево та Кошице

Із різних міст України дістатись Мукачева на пересадки на міжнародні поїзди можна:

з Києва – поїздом №81 (Київ 18:29, Мукачево 09:15), поїздом №29 (Київ 20:35, Мукачево 08:27);

із Запоріжжя та Дніпра – поїздом №4 (Запоріжжя 16:48, Дніпро 19:10, Мукачево 14:15);

із Одеси – поїздом №38 (Одеса 14:58, Мукачево 08:01);

з Харкова – поїздом №17 (Харків 14:07, Мукачево 09:34) або поїздом №45 (Харків 13:43, Мукачево 13:23);

або ж здійснити пересадку на станції Чоп з поїзда №59 Київ – Чоп (Київ 19:11, Чоп 12:36).

На станції Мукачево можна пересісти на поїзди в інші області:

№82 до Києва (Мукачево 18:04, Київ 08:36) або №29 (Мукачево 19:58, Київ 08:01);

№3 до Дніпра та Запоріжжя (Мукачево 16:28, Дніпро 12:08, Запоріжжя 14:30);

№17 до Харкова (Мукачево 14:50, Харків 10:01);

№37 до Одеси (Мукачево 21:39, Одеса 13:58);

або ж зробити пересадку по станції Чоп на поїзд №60 Чоп - Київ (Чоп 13:52, Київ 07:48).

Дістатися станції Кошице для пересадки на рейси до Мукачева можна так:

із Братислави – денним поїздом IC 521, що відправляється щодня з Братислави о 06:22 та прибуває у Кошице об 11:04. Найближчий поїзд до Мукачево – №962 відправляється об 11:46.

із Праги – нічним поїздом EN 443 "Slovakia", що відправляється щодня з Праги о 22:13 та прибуває до Кошице о 08:33. Найближчий поїзд до Мукачево - №960 відправляється о 08:46.

Поїзди у напрямку Кошице прибувають та відправляються з платформи "Західна", яка знаходиться на відстані 500 м від вокзалу Мукачево.

Придбати квитки на поїзди Мукачево – Кошице можна на борту рейсів (оплата готівкою в євро) та в касах вокзалів Мукачево, Чоп, Чієрна-над-Тісоу та Кошице. Продаж квитків у залізничних касах міжнародного сполучення проводиться за 30 діб.

Нагадаємо, ми писали, як дістатися до Угорщини прямим рейсом з України.

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