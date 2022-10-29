"Дуже хочеться жити". Мешканці окупованої Кінбурнської коси просять про допомогу

Мешканці сіл Кінбурнської коси в окупації потерпають від обстрілів і браку продовольства. Для опалення хат люди пиляють залишки згорілого лісу.

Яка ситуація на півострові-заповіднику, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку спільноти "Kinburn.Life" у Facebook.

"На зв'язку окупована Кінбурнська коса. Наші справи складні. Але розповідати подробиці ми зараз не маємо можливості. Бо, на жаль, не належимо самі собі. Дістати телефон з кишені - це ризик", - пишуть у спільноті.

Зазначається, що за час, поки на сторінці не з'являлося нових публікацій, на косі багато чого змінилося. Всі сили мешканців зараз спрямовані на те, щоби вижити.

"Попереду зима, тому зараз ми займаємося заготівлею дров. Тобто, валимо і пиляємо кілометри обгорілих стовбурів. Що залишилися від нашого заповідного лісу, який колись саджали наші діди, а зараз знищила війна. Бо в нас не має іншої можливості взимку обігріти хати", - діляться мешканці.

Крім заготівлі дров, люди на окупованій Кінбурнській косі почали випікати хліб, аби мати що їсти.

"Змогли знайти, де купляти борошно, але відсутні корми для худоби і птиці, також взагалі немає овочів. Громадські гроші, які ви переводили нам весь цей час, нажаль, закінчуються", - описують ситуацію жителі.

Фото: Пожежі на Кінбурні у серпні (колаж РБК-Україна)

На Кінбурні бомбардуванняпродовжуються, б'ють по селам, зазначають у спільноті. Можливості фотографувати на Кінбурні у людей зараз немає.

"Багато місцевих жителів поїхали, бо не витримали бомбардувань. Багато тварин залишилося без нагляду і їжі. Це наразі вся інформація, яку ми можемо розказати", - пишуть мешканці півострова.

У мешканців коси є громадський бюджет на різноманітні екстрені випадки. Підтримати громаду в окупації можна переказом із приміткою SAVE KINBURN.

"Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що цікавитесь, пишете. Що не забуваєте, люди. Дуже хочеться жити. Але головне - просто прокинутися вранці", - звертаються жителі до читачів сторінки.

Реквізити для допомоги: Приват 5168 7422 2781 8378 (Станiшевська Інна) или send.monobank.ua/jar/wmajSugoz.

Нагадаємо, ми писали, що окупанти знищують Кінбурнську косу обстрілами.