"Горіли села та пісок". Окупанти знищують Кінбурнську косу обстрілами

Окупована Кінбурнська коса в Чорному морі продовжує потерпати від пожеж через обстріли. За оцінками місцевих жителів, щонайменше п'ята частина території півострова вигоріла безповоротно.

Про ситуацію на півострові TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на "Наше місто".

"Вигоріла п'ята частина суші"

Кінбурнська коса за красу моря отримала назву "українські Мальдіви". На півострові на кордоні Херсонської та Миколаївської областей відпочивали любителі усамітнення та унікальної природи.

Вже сьомий місяць ця окупована частина суші – у вогні. За словами місцевих жителів, пожежі регулярно виникали з квітня через обстріл, вогнища гасили власними силами.

Фото: Краєвид на Кінбурнській косі (wikimedia.org/Віктор Красюк)

На півострові довжиною близько 40 км знищується дивовижний рослинний світ (465 видів) - найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей, ліси, а також рожеві озера, тварини (4700 видів, з яких 132 види - червонокнижні), близько 240 видів птахів.

Наразі громадські організації збираються звертатися до Світового фонду природи, щоб розповісти світові про реальну ситуацію на півострові.

За попередніми оцінками, згоріло щонайменше 20% площі коси, збитки можуть сягати 5 млрд гривень.

Фото: Гасіння пожеж на косі в серпні (колаж РБК-Україна)

Море стало чорним від попелу: ліс навколо сіл повністю вигорів

За інформацією волонтерів, які допомагають місцевим мешканцям на косі, за час окупації було багато обстрілів. Відомо, що довкола сіл ліс повністю вигорів, загинуло багато тварин та птахів. Влітку море вкрилося попелом.

Згоріли чимало гостьових будинків для туристів та баз відпочинку. Одна з останніх пожеж сталася через обстріл 2-3 жовтня.

"Кінбурнська коса була піддана жорсткому бомбардуванню ракетами й системами залпового вогню. Горіли цілі села, сосни, пісок. Безглузда війна з хатами, вічно зеленою хвоєю. Так, ще з кефалевими озерами, примхливими мідіями та червонокнижними католонами", – написали миколаївські волонтери у блозі.

Під час обстрілу згоріли три будинки бази відпочинку, де раніше відпочивали письменники та художники.

Фото: Наслідки пожежі на базі відпочинку (news.pn)

Люди бояться фотографувати місцевість через загрозу розправи

На сьогоднішній день достовірної інформації щодо об'єктивних наслідків обстрілів та пожеж на Кінбурнській косі дуже мало, розповів РБК-Україна головний редактор медіапроекту Кирилівка.Укр Євген Смельчаков. Серед причин – часта зміна обстановки на косі.

"Сьогодні обстріл - сьогодні пожежа - завтра немає ділянки лісу чи бази відпочинку. Фотоматеріали, на яких легко ідентифікувати конкретну місцевість або об'єкт, жителі бояться надавати через загрозу розправи з боку орків. Той самий "Кінбурн Еліт" ми побачили у напівзгорілому стані на фото лише через популярність конкретного об'єкта", - зазначив він.

На думку Євгена Смельчакова, оцінку збитків курортній та заповідній зоні можна буде давати лише після звільнення всього Кінбурну. Однак ця шкода величезна навіть на перший погляд.

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