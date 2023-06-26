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Дозволять працювати навіть туристам. У Німеччині прийняли закон для переїзду іноземців

Новость на русском →
Понеділок 26 червня 2023 13:02
Дозволять працювати навіть туристам. У Німеччині прийняли закон для переїзду іноземців Фото: Працевлаштування у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Німеччині спростили переїзд іноземців для працевлаштування. Зміни до законодавства бундестаг прийняв 23 червня.

Новий імміграційний закон дозволить залучити у країну більше трудових мігрантів із країн, що не входять до ЄС, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

Туристам дозволять працювати та залишатися в країні

Іноземці, які приїдуть до Німеччини за туристичною візою, зможуть влаштуватись на роботу без зайвих формальностей. Це дозволить їм залишатися у країні. Таке нововведення видання називає революційним.

До туристів застосовуватимуть умову – відповідна кваліфікація. При цьому вимоги з цього питання знизили – більше не потрібно буде процедури визнання в Німеччині, достатньо двох років досвіду роботи у своїй країні.

Для в'їзду достатньо шансу на роботу

Кваліфіковані робітники зможуть приїхати до Німеччини навіть за умови, що роботу вони ще не знайшли. Для цього запроваджується "карта шансів". Жителі країн поза ЄС, які за системою балів вважаються перспективними кадрами, зможуть в'їхати до Німеччини та шукати роботу протягом року, підробляючи по 20 годин на тиждень. Потім карту можна буде продовжувати ще на 2 роки.

В системі балів будуть враховуватися спеціальність та стаж роботи, вік, потенціал членів сім'ї, володіння німецькою або англійською мовою, зв'язки з Німеччиною.

Дозволять працювати навіть туристам. У Німеччині прийняли закон для переїзду іноземців

Фото: Туристи зможуть влаштовуватися на роботу у Німеччині (freepik.com)

Для кваліфікованих працівників знизили вимоги

Для одержувачів Blue Card (посвідка на проживання для висококваліфікованих працівників) спростили умови: "поріг" зарплати знизили до 3500 євро на місяць, підтвердження диплома допускається згодом. Також власники цих карт зможуть привозити з собою і дітей, і батьків похилого віку, якщо дохід дозволить їх утримувати.

Для студентів вузів розширили можливості підробляти – це вважатиметься додатковою підставою для дозволу на проживання.

За останніми даними, у Німеччині не вистачає 400 тисяч робочих рук. Зміни законодавства допоможуть додатково залучити 60 тисяч іноземних працівників.

Нагадаємо, ми писали, які університети Німеччини пропонують програми для українців.

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