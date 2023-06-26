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Разрешат работать даже туристам. В Германии приняли закон для переезда иностранцев

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Понедельник 26 июня 2023 13:02
Разрешат работать даже туристам. В Германии приняли закон для переезда иностранцев Фото: Трудоустройство в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии упростили переезд иностранцев для трудоустройства. Изменения в законодательство бундестаг принял 23 июня.

Новый иммиграционный закон позволит привлечь в страну больше трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

Туристам разрешат работать и оставаться в стране

Иностранцы, которые приедут в Германию по туристической визе, смогут устроиться на работу без лишних формальностей. Это позволит им оставаться в стране. Такое нововведение издание называет революционным.

К туристам будут применять условие – соответствующая квалификация. При этом требования по этому вопросу снизили – больше не потребуется процедура признания в Германии, достаточно двух лет опыта работы в своей стране.

Для въезда достаточно шанса на работу

Квалифицированные рабочие смогут приехать в Германию даже при условии, что работу они еще не нашли. Для этого вводится "карта шансов". Жители стран вне ЕС, которые по системе баллов считаются перспективными кадрами, смогут въехать в Германию и искать работу в течение года, подрабатывая по 20 часов в неделю. Затем карту можно будет продлевать еще на 2 года.

В системе баллов будут учитываться специальность и стаж работы, возраст, потенциал членов семьи, владение немецким или английским языком, связи с Германией.

Разрешат работать даже туристам. В Германии приняли закон для переезда иностранцев

Фото: Туристы смогут устраиваться на работу в Германии (freepik.com)

Для квалифицированных работников снизили требования

Для получателей Blue Card (вид на жительство для высококвалифицированных работников) упростили условия: "порог" зарплаты снизили до 3500 евро в месяц, подтверждение диплома допускается позже. Также владельцы этих карт смогут привозить с собой и детей, и престарелых родителей, если доход позволит их содержать.

Для студентов вузов расширили возможности подрабатывать – это будет считаться дополнительным основанием для ВНЖ.

По последним данным, в Германии не хватает 400 тысяч рабочих рук. Изменения законодательства помогут дополнительно привлечь 60 тысяч иностранных работников.

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