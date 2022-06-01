Дороже, чем до войны. Эксперт объяснил повышение цен на отдых в Карпатах летом

Цены на отдых в отелях Карпат летом вырастут. Подорожание будет примерно на уровне 30% от прошлогодней цены.

Такое мнение высказал в комментарии РБК-Украина глава Союза предпринимателей Драгобрата Юрий Сикун.

Согласно прогнозу эксперта, стоимость отдыха в гостиницах региона Карпат вырастет примерно на 30-50%. Прежде всего подорожание коснется питания: цены на продукты выросли на 70%.

Также выросло в цене и топливо. Вскоре из-за роста цен на бензин подорожает мясо, считает он. Растет в цене также электроэнергия и дрова, с помощью которых греют воду.

"У нас цена проживания составляет 500 гривен с человека и двухразовое питание - 300 гривен. То есть номер на двоих обойдется в 1600 гривен на сутки. В прошлом году летом стоимость была 1200 гривен (зимой цены выше). Цены уже выросли на 30%. Думаю, это минимум, на сколько другие отели будут поднимать цены, потому что иначе "не вытянут" – это и так предел рентабельности", — описывает он текущую ситуацию с ценами.

Фото: Из-за повышения цен на продукты и топливо вырастет средний чек за суточный отдых в Карпатах (booking.com)

Впрочем, в других отелях Карпат можно найти и более низкие цены, но при этом неизвестно, какой там сервис, говорит специалист. К примеру, отель "Оселя" на лето предлагает проживание с 2-разовым питанием за 450 гривен с человека. Это практически прошлогодняя цена.

Также он отмечает, что сейчас в регионе наблюдается острый дефицит топлива.

"На Закарпатье даже топлива сейчас негде купить – местные перевозчики ездят в Ивано-Франковск или еще куда-то заправляться. Соответственно, сколько будут стоить их услуги, даже не могу спрогнозировать: цены могут быть космические (в прошлом году за трансфер брали от 150 гривен с человека – ред.)", — замечает Юрий Сикун.

Тем не менее, места на соседних курортах также есть. К примеру, продолжает принимать гостей низкогорный бальнеологический курорт Квасы.

Тем временем стало известно, что в Украине летом частично заработают детские лагеря.

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