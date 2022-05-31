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В Украине летом частично заработают детские лагеря: что известно

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 14:38
В Украине летом частично заработают детские лагеря: что известно Фото: В некоторых регионах Украины заработают детские лагеря (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Отдых станет возможным в тех регионах, где нет прямой угрозы вторжения РФ

Этим летом детские лагеря начнут работать в тех регионах Украины, где нет угрозы непосредственных боевых действий и вторжения врага.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью первой леди Елены Зеленской украинским СМИ, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"После тяжелой весны мы должны дать детям лето и возможность отдохнуть и оздоровиться. Чтобы определить, где именно и какие лагеря будут работать, сейчас создан целый штаб", — сказала она.

Кроме этого, по словам первой леди, сейчас идут переговоры о том, чтобы организовать детские лагеря для маленьких украинцев, которые были вынуждены спасаться от войны за рубежом.

"Веду переговоры с первыми леди, чтобы устроить такие лагеря в разных странах", – добавила Елена Зеленская.

Она напомнила, что сейчас также продолжаются и другие программы помощи украинцам - от создания Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки до решения проблем с протезированием и реабилитацией тех граждан, которые пострадали из-за войны и вторжения России.

"Все это – наш большой фронт борьбы за благосостояние украинских граждан. И на нем тоже победим", – отметила она.

Напомним, отдых на море в Украине в этом году будет невозможным, заявляют эксперты. Побережье находится в постоянной опасности из-за обстрелов и многочисленных заминирований страной-агрессором.

Также сообщалось, что отели в курортной Затоке превратились в руины.

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