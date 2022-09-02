Дорожче, ніж у столиці. Скільки коштує житло у Львові на вікенд

Окремі квартири можна знайти від 450 гривень за ніч

Популярне серед мандрівників місто Львів із початком війни розширило свою роль, ставши центром ділового туризму та сімейних зустрічей з рідними, що живуть за кордоном.

При цьому населення обласного центру істотно зросло за рахунок українців, які втекли від війни, що спричинило стрімке зростання цін на житло.

TRAVEL РБК-Україна подивилося, скільки коштує орендувати квартиру на кілька днів або номер в готелі Львова у вересні.

Найбюджетніші варіанти в центрі - в хостелах

На сайті doba.ua найдешевше житло у Львові пропонується за ціною від 200 гривень з людини за ніч, в той час як пропозиції в Києві починаються зі 150 грн.

В одному з таких оголошень пропонується розміщення в хостелі на 30 гостей в центрі Львова позаду Оперного театру. З варіантів для відпочинку - двоспальні номери, сімейний номер на 4 спальних місця, кімнати з двоярусними ліжками. З додаткових зручностей - кухня з холодильником і мікрохвильовою піччю, кімната відпочинку, телевізор і проектори, безкоштовна кава. Заселятися можна цілодобово.

Вартість проживання: від 200 грн з людини за ніч.

Фото: Вартість бюджетного розміщення у Львові (скріншот РБК-Україна/doba.ua)

Також недорого пропонують оселитися в приватному будинку на 8 гостей – у 4 кімнатах. Відзначається, що локація – за 20 хвилин ходьби від історичного центру. Розташування - за 1,5 км від центрального залізничного вокзалу.

Будинок був побудований на початку 20 століття. Для гостей пропонується 2 спальні з 3 і 4 односпальними ліжками відповідно. Меблі у вітальні - в старовинному стилі, є кухня, ванна, сад. Для туристів з автомобілями доступні 2 паркувальних місця.

Вартість проживання: 250 грн на добу за одного гостя.

Трохи дорожчий двомісний номер в хостелі на вулиці Банківській. До театру опери та балету - 8 хвилин ходьби, до парку "Високий замок" - 15 хвилин. Зі зручностей-двоспальне ліжко. Санвузол знаходиться на поверсі.

Вартість: 550 гривень на добу за номер на 2 осіб.

Фото: Приклади вартості окремих квартир (скріншот РБК-Україна/doba.ua)

Скільки коштують окремі квартири подобово

Окремі квартири без сторонніх гостей в місті можна знайти за ціною від 550-600 грн на добу. Це трохи дорожче, ніж в міні-готелях або хостелах, адже ціна за людину буде від 300 гривень на добу. Правда, уточнюється, що житло – економ-варіанту, а по суті це невелика студія. З переваг - також близькість до історичного центру і проживання в старовинній будівлі.

Фото: Житло за 600 гривень на добу (скріншот РБК-Україна/doba.ua)

Поруч з університетами (25 км від вокзалу пішки) пропонується окрема квартира за 450 гривень на добу. Кухня в такому житлі окрема, у ванній є пральна машина.

Фото: Квартира за 450 гривень на добу (скріншот РБК-Україна/doba.ua)

Квартири "преміум", обставлені за типом готельних апартаментів з сучасним дизайном і меблями, коштують від 900 гривень в залежності від кількості кімнат і гостей.

Наприклад, 2-кімнатна квартира на 5 гостей на вулиці Галицькій коштує 1300 гривень на добу. Зазначається, що до площі Ринок та Оперного театру – 2 хвилини ходьби.

В ціну оренди входить постільна білизна, рушники, засоби гігієни. У квартирі є всі необхідні меблі та побутова техніка.

Фото: Квартира в центрі за 1300 гривень на добу (скріншот РБК-Україна/doba.ua)

Номери в готелях у центрі Львова - від 720 гривень

Пожити в готелі традиційно виявляється дорожче, ніж в приватному житлі. При цьому навіть у центрі Львова можна знайти бюджетні пропозиції готельних номерів.

Наприклад, в апарт-готелі "City Center Contrabas" на сайті booking.com пропонується бюджетний номер із двоспальним ліжком зі знижкою за 720 гривень на добу за двох гостей. В апартаментах є власний душ або ванна. Також є загальна кухня.

Фото: Номер у готелі за 1500 гривень (скріншот РБК-Україна/booking.com)

В готелі "Крива Липа" тримісний номер із односпальними ліжками і з власною ванною коштує 1080 гривень на добу.

В готелі "Старий Краків" стандартний двомісний номер коштує від 1700 гривень. У вартість проживання включено сніданок для 2 осіб. Номери в готелі з кондиціонером, ванною і терасою.

Фото: Номер у львівському готелі за 1700 гривень (скріншот РБК-Україна/booking. com)

В мережевому готелі "Ibis Styles Lviv Center" ніч обійдеться в 1323 гривень за двомісний номер. Із зручностей - ванна, звукоізоляція, кондиціонер. При проживанні зі сніданком вартість - 1910 гривень.

Нагадаємо, ми писали, куди можна подорожувати літаком з п'яти сусідніх країн.