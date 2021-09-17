Дорога фараонов и роскошный дворец: в Египте для туристов откроют грандиозные локации

В Египте к концу года готовятся открыть масштабные локации для туристов. Министр туризма и древностей Халед аль-Анани утвердил выдачу разрешения на посещение нескольких археологических памятников, сообщило издание Egypt Independent.

Такое решение направлено на стимулирование культурного туризма в провинциях Верхнего Египта, пострадавших от пандемии.

Речь шла о дворце Мохаммеда Али в районе Шубра и подготовке к грандиозной процессии Рамс-роуд, соединяющей храмы Луксора и Карнака.

Что известно о новых амбициозных проектах – в материале РБК-Украина.

Новый парад по дороге фараонов и грандиозный праздник

Во время заседания обсуждался проект процессии Рамс-роуд, соединяющий храмы Луксора и Карнака, в рамках подготовки к грандиозному празднованию, которое состоится в ближайшие несколько месяцев.

Фото: Статуи в Луксоре (pixabay.com)

Ранее в июле премьер-министр Мостафа Мадбули инспектировал проект по восстановлению дороги фараонов Кебаш (Рамс), которая соединяет храмы Карнак и Луксор на расстоянии 2700 метров. Она использовалась для древнеегипетских шествий - вдоль дороги установлены 1200 статуй сфинксов рядом с группой древних святынь.

Правительство назвало готовящийся проект самым большим в мире музеем под открытым небом.

Дорогу готовят к открытию для туристов в ближайшее время. По окончании работ состоится шествие и грандиозный праздник. Туристы смогут пройти от Луксорского храма до Карнакского храма по этой дороге, которая была построена древними египтянами более 5000 лет назад для священных процессий королей и богов во время праздничных торжеств.

В день открытия пройдет не только парад, но и шоу лодок на реке Нил, а также полет воздушных шаров над Луксором.

Фото: Воздушные шары над Луксором (pixabay.com)

"Турецкий" дворец Мохаммеда Али: когда откроют к посещению

Власти в сотрудничестве с палатой туристических компаний и туроператоров обсудили открытие знаменитого дворца Мохаммеда Али Баши в районе Шубра в Каире в последнем квартале 2021 года и последние работы в туристической пристани перед ним.

Этот уникальный роскошный дворец с музеем был построен правителем Египта Мухаммедом Али в 1808 году. Его строили по примеру дворцовой архитектуры Стамбула. Дворец сочетал в себе европейский стиль в украшении и дух планирования исламской архитектуры. А росписи были выполнены в итальянском и французском стилях 19 века.

Фото: Интерьеры дворца в Шубре (ask-aladdin.com)

Первая деревянная резиденция правителя на территории дворца не сохранилась, но зато осталась Вилла Фонтана 1821 года. Она была спроектирована и построена французскими архитекторами.

В 130 метрах к востоку посреди садов находится Башня с водяным колесом - самое старое сохранившееся здание во всем комплексе. Она была построена в 1811 году. В центре башни есть четыре колодца, на которых были установлены водяные колеса для подъема воды с использованием машин.

В 1836 году во дворце была построена вилла Джабалая на холме с садом. Дворец также известен тем, что в нем была организована первая современная система освещения в Египте по примеру английской, созданной в 1820 году.

К началу осени работы по реконструкции были завершены на 96%, сообщало издание Egypt Today. Завершаются реставрационные работы мечети Мохаммеда Али и Часовой башни цитадели Салах ад-Дин аль-Айюби в Каире. Восстановлен молельный дом внутри мечети. Также в комплексе очищены купола и мраморный пол, обновлена позолота, установлены стекла в окна.

Напомним, ранее в Египте объявили о создании двух масштабных туристических городов.

Тем временем у украинских туристов возникают трудности со въездом в Египет: названа причина проблемы.