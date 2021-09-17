Дорога фараонів і розкішний палац: в Єгипті для туристів відкриють грандіозні локації

У Єгипті до кінця року готуються відкрити масштабні локації для туристів. Міністр туризму і старожитностей Халед аль-Анані затвердив видачу дозволу на відвідування кількох археологічних пам'яток, повідомило видання Egypt Independent.

Таке рішення спрямоване на стимулювання культурного туризму в провінціях Верхнього Єгипту, постраждалих від пандемії.

Мова йшла про палац Мохаммеда Алі в районі Шубра і підготовці до грандіозної процесії Рамс-роуд, що з'єднує храми Луксора і Карнака.

Що відомо про нові амбітні проекти - в матеріалі РБК-Україна.

Новий парад дорогою фараонів і грандіозне свято

Під час засідання обговорювався проект процесії Рамс-роуд, що з'єднує храми Луксора і Карнака, в рамках підготовки до грандіозного святкування, яке відбудеться в найближчі кілька місяців.

Фото: Статуї в Луксорі (pixabay.com)

Раніше в липні прем'єр-міністр Мостафа Мадбулі інспектував проект з відновлення дороги фараонів Кебаш (Рамс), яка з'єднує храми Карнак і Луксор на відстані 2700 метрів. Вона використовувалася для давньоєгипетських походів - уздовж дороги встановлені 1200 статуй сфінксів поруч з групою древніх святинь.

Уряд назвав новий проект найбільшим у світі музеєм просто неба.

Дорогу готують до відкриття для туристів найближчим часом. Після закінчення робіт відбудеться хода і грандіозне свято. Туристи зможуть пройти від Луксорського храму до Карнакського храму цією дорогою, яка була побудована стародавніми єгиптянами більше 5000 років тому для священних процесій королів і богів під час святкових урочистостей.

У день відкриття пройде не тільки парад, але і шоу човнів на річці Ніл, а також політ повітряних куль над Луксором.

Фото: Повітряні кулі над Луксором (pixabay.com)

"Турецький" палац Мохаммеда Алі: коли відкриють до відвідування

Влада у співпраці з палатою туристичних компаній і туроператорів обговорили відкриття знаменитого палацу Мохаммеда Алі Баші в районі Шубра в Каїрі в останньому кварталі 2021 року і останні роботи в туристичній пристані перед ним.

Цей унікальний розкішний палац з музеєм був побудований правителем Єгипту Мухаммедом Алі в 1808 році. Його будували за прикладом палацової архітектури Стамбула. Палац поєднував в собі європейський стиль в оздобленні і дух планування ісламської архітектури. А розписи були виконані в італійському та французькому стилях 19 століття.

Фото: Інтер'єри палацу в Шубрі (ask-aladdin.com)

Перша дерев'яна резиденція правителя на території палацу не збереглася, але зате залишилася Вілла Фонтана 1821 року. Вона була спроектована і побудована французькими архітекторами.

У 130 метрах на схід посеред садів знаходиться Вежа з водяним колесом-найстаріша збережена будівля у всьому комплексі. Вона була побудована в 1811 році. У центрі вежі є чотири свердловини, на яких були встановлені водяні колеса для підйому води з використанням машин.

У 1836 році в палаці була побудована вілла Джабалая на пагорбі з садом. Палац також відомий тим, що в ньому була організована перша сучасна система освітлення в Єгипті за прикладом англійської, створеної в 1820 році.

До початку осені роботи з реконструкції були завершені на 96%в, повідомляло видання Egypt Today. Завершуються реставраційні роботи мечеті Мохаммеда Алі і годинникової вежі цитаделі Салах ад-Дін аль-Айюбі в Каїрі. Відновлено молитовний будинок всередині мечеті. Також в комплексі очищені куполи і мармурова підлога, оновлена позолота, встановлені стекла у вікна.

Нагадаємо, раніше у Єгипті оголосили про створення двох масштабних туристичних міст.

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