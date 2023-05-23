Допомога психолога і юриста. Де в Україні працюють центри безплатної підтримки для жінок

Для жінок, які залишили домівки внаслідок війни, працює мережа безпечних просторів "Затишно space" у п'яти регіонах. Це денні центри, де надають психосоціальну та юридичну підтримку.

Локації, куди можна звернутися за підтримкою, вже є в Черкасах, Кропивницькому, Вінниці, Запоріжжі та Закарпатті, готується до відкриття осередок у Миколаєві, повідомили TRAVEL РБК-Україна організатори мережі з благодійного фонду "Восток SOS".

Якої допомоги потребують жінки під час війни

У "Затишно space" є психологи, соціальні працівниці та юристки, які надають індивідуальні консультації, проводять лекції та тренінги, розповідають про гендерно зумовлене насильство.

"Ми створюємо навчальні курси, піклуємося про фізичне та емоційне здоров’я жінок. Чимало відвідувачок приходять у простори з дітьми, педагогині опікуються малечею під час заходів, проводять арттерапевтичні активності", – розповідає директорка проекту Оксана Куянцева.

У мережі безпечних просторів жінки мають такі безкоштовні можливості:

отримати індивідуальні консультації кваліфікованих спеціалісток (психологині, юристки, соціальної працівниці та спеціалістки з теми ҐЗН);

відвідувати заходи (тренінги, лекції, майстер-класи, перегляд фільмів з експертками);

підвищити кваліфікацію чи оволодіти новими навичками під час навчання на курсах;

використовувати зону коворкінгу для роботи та навчання;

знайомитися з людьми та соціалізуватися;

проводити події (за умови попередньої реєстації).

У кожному з осередків є велика ігрова кімната та дві виховательки, які проводять час із дітьми. Щотижня для жінок, дітей і підлітків відбуваються спільні розвиваючі та творчі заходи.

Крім того, у "Затишно space" є скринька анонімних звернень. Туди жінки можуть написати про те, що не готові запитати особисто у психолога, юристки, соціальної працівниці чи спеціалістки з теми насильства. Якщо у відвідувачок виникають інші запити, то спеціалістки передають їм контакти компетентних експертів у відповідних галузях.

Фото: Учасниці заходів у просторі "Затишно" (надане РБК-Україна)

У яких містах працюють простори підтримки жінок

"Затишно space" Хуст – безплатними послугами можуть скористатися дівчата віком від 16 років і жінки, з понеділка по суботу (10:00-18:00). Там проводять психологічні зустрічі, майстер-класи з флористики, курси макіяжу, фінансової грамотності, консультації юристки. Телеграм-канал: https://t.me/zatyhnoKhus .

" Затишно space " Кропивницький – можуть звертатися жінки і дівчата з 16 років. Найбільше переселенки цікавляться консультаціями юристок та щотижневими заняттями з психологами: арт-терапією, нейрографікою, лекціями та тренінгами. Телеграм-канал: https://t.me/zatyshnoKropyvnytsky .

– можуть звертатися жінки і дівчата з 16 років. Найбільше переселенки цікавляться консультаціями юристок та щотижневими заняттями з психологами: арт-терапією, нейрографікою, лекціями та тренінгами. Телеграм-канал: https://t.me/zatyshnoKropyvnytsky " Затишно space " Черкаси працює з понеділка по суботу (10:00-19:00). Звернутися може будь-яка жінка незалежно від віку. У просторі регулярно проводяться просвітницькі заходи на тему протидії та запобігання ґендерно зумовленому насильству. Телеграм-канал: https://t.me/zatyshnoCherkasy .

працює з понеділка по суботу (10:00-19:00). Звернутися може будь-яка жінка незалежно від віку. У просторі регулярно проводяться просвітницькі заходи на тему протидії та запобігання ґендерно зумовленому насильству. Телеграм-канал: https://t.me/zatyshnoCherkasy " Затишно space " Вінниця – з понеділка по суботу (10:00-19:00) звернутися може будь-яка жінка незалежно від віку. Там регулярно проводять просвітницькі заходи на тему протидії та запобігання ґендерно зумовленому насильству, спортивні заняття, індивідуальні консультації, групові психологічні зустрічі, тренінги, терапії. Телеграм-канал: https://t.me/zatyshnoVinnytsia .

з понеділка по суботу (10:00-19:00) звернутися може будь-яка жінка незалежно від віку. Там регулярно проводять просвітницькі заходи на тему протидії та запобігання ґендерно зумовленому насильству, спортивні заняття, індивідуальні консультації, групові психологічні зустрічі, тренінги, терапії. Телеграм-канал: https://t.me/zatyshnoVinnytsia "Затишно space" Запоріжжя працює з 16 травня, графік роботи: з понеділка по суботу (10:00-19:00). Найбільший попит у відвідувачок викликали тренінги та майстер-класи, спрямовані на відновлення психологічного та емоційного стану, соціальну адаптацію, консультації юристки, творчі активності. Телеграм-канал: https://t.me/zatyshnoZaporizhzhia .

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