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Виплати українцям починає ще одна міжнародна організація: хто може отримати

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Четвер 18 травня 2023 18:24
Виплати українцям починає ще одна міжнародна організація: хто може отримати Фото: Виплати українцям (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Міжнародна організація CARE Ukraine розпочала реєстрацію на надання багатоцільової грошової допомоги для переселенців. Сума виплат – 6600 грн на особу, по 2200 грн упродовж 3 місяців.

Отримати грошову допомогу можуть ВПО у 3 областях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.

Хто може отримати грошову допомогу: умови

Виплати призначені для переселенців, які змушені були переїхати з 10 областей: Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської, Херсонської та Харківської.

Подавати заявку на допомогу можуть ВПО, зареєстровані у таких громадах:

  • Одеська область – із Болградської, Криничненської, Подільської, Городненської, Василівської, Куяльницької та Кубейської ОТГ;
  • Вінницька область – із Липовецької, Погребищенської, Могилів-Подільської ОТГ;
  • Івано-Франківська область – із Косівської, Верховинської, Богородчанської ОТГ.

При цьому враховуються критерії вразливості:

  • багатодітні родини, у складі яких троє та більше дітей;
  • особи з інвалідністю (I-II група);
  • неповні сім’ї, в яких один дорослий (батько/матір) самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей;
  • люди віком від 60 років;
  • родини, члени яких мають хронічні захворювання;
  • родини з вагітними та жінками, які годують.

Виплати українцям починає ще одна міжнародна організація: хто може отриматиФото: Допомога призначена для вразливих категорій переселенців (gettyimages.com)

Як зареєструватися на допомогу: необхідні документи

Для того, щоб зареєструватися, переселенцям у зазначених областях слід підготувати пакет документів:

  • паспорт громадянина України;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність);
  • банківські реквізити.

Такі документи мають бути на кожного члена сім’ї.

Реєстрація буде відбуватися на місцях у такі дні:

  • Богородчанська громада – 24-25 травня у смт. Богородчани, вул. Т. Шевченка, 65 (Будинок культури), – з 9:00 до 17:00;
  • Липовецька громада – 16-18 травня у м. Липовець, вул. В. Липківського, 30 (ЦНАП), з 9:00 до 17:00;
  • Могилів-Подільській громада – 22-26 травня у м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 28/2 (бібліотека) – з 9:00 до 17.00;
  • Погребищенська громада – 19-21 травня 2023 у м. Погребище, вул. Кооперативна, 32 (публічна бібліотека), – з 9:00 до 17:00;
  • Болградська, Василівська Криничненська, Городненська та
  • Кубейська громади – 6-18 травня у м. Болград , вул. Поштова, б.30 - з 8:00 до 17:00;
  • Подільська та Куяльницька громади – 15-19 травня у м. Подільськ, вул. Шевченка, 34/1 – з 9:00 до 17:00;
  • Верховинська громада – 23-24 травня у смт. Верховина, вул. І. Франка, 3 – з 9:00 до 17:00;
  • Косівська громада – 22-25 травня у с. Смодна, вул. Незалежності, 48 – з 9:00 до 17:00.

Нагадаємо, ми писали, на що скаржаться переселенці у прихистках в Україні.

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