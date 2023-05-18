Виплати українцям починає ще одна міжнародна організація: хто може отримати

Міжнародна організація CARE Ukraine розпочала реєстрацію на надання багатоцільової грошової допомоги для переселенців. Сума виплат – 6600 грн на особу, по 2200 грн упродовж 3 місяців.

Отримати грошову допомогу можуть ВПО у 3 областях, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.

Хто може отримати грошову допомогу: умови

Виплати призначені для переселенців, які змушені були переїхати з 10 областей: Донецької, Запорізької, Луганської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської, Херсонської та Харківської.

Подавати заявку на допомогу можуть ВПО, зареєстровані у таких громадах:

Одеська область – із Болградської, Криничненської, Подільської, Городненської, Василівської, Куяльницької та Кубейської ОТГ;

Вінницька область – із Липовецької, Погребищенської, Могилів-Подільської ОТГ;

Івано-Франківська область – із Косівської, Верховинської, Богородчанської ОТГ.

При цьому враховуються критерії вразливості:

багатодітні родини, у складі яких троє та більше дітей;

особи з інвалідністю (I-II група);

неповні сім’ї, в яких один дорослий (батько/матір) самостійно утримує та піклується про дитину чи дітей;

люди віком від 60 років;

родини, члени яких мають хронічні захворювання;

родини з вагітними та жінками, які годують.

Фото: Допомога призначена для вразливих категорій переселенців (gettyimages.com)

Як зареєструватися на допомогу: необхідні документи

Для того, щоб зареєструватися, переселенцям у зазначених областях слід підготувати пакет документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

довідку ВПО;

свідоцтво про народження дітей;

документи, що підтверджують статус (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність);

банківські реквізити.

Такі документи мають бути на кожного члена сім’ї.

Реєстрація буде відбуватися на місцях у такі дні:

Богородчанська громада – 24-25 травня у смт. Богородчани, вул. Т. Шевченка, 65 (Будинок культури), – з 9:00 до 17:00;

Липовецька громада – 16-18 травня у м. Липовець, вул. В. Липківського, 30 (ЦНАП), з 9:00 до 17:00;

Могилів-Подільській громада – 22-26 травня у м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 28/2 (бібліотека) – з 9:00 до 17.00;

Погребищенська громада – 19-21 травня 2023 у м. Погребище, вул. Кооперативна, 32 (публічна бібліотека), – з 9:00 до 17:00;

Болградська, Василівська Криничненська, Городненська та

Кубейська громади – 6-18 травня у м. Болград , вул. Поштова, б.30 - з 8:00 до 17:00;

Подільська та Куяльницька громади – 15-19 травня у м. Подільськ, вул. Шевченка, 34/1 – з 9:00 до 17:00;

Верховинська громада – 23-24 травня у смт. Верховина, вул. І. Франка, 3 – з 9:00 до 17:00;

Косівська громада – 22-25 травня у с. Смодна, вул. Незалежності, 48 – з 9:00 до 17:00.

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