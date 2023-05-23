Помощь психолога и юриста. Где в Украине работают центры бесплатной поддержки для женщин

Для женщин, покинувших дома в результате войны, работает сеть безопасных пространств "Затишно space" в пяти регионах. Это дневные центры, где оказывают психосоциальную и юридическую поддержку.

Локации, куда можно обратиться за поддержкой, уже есть в Черкассах, Кропивницком, Виннице, Запорожье и Закарпатье, готовится к открытию центр в Николаеве, сообщили TRAVEL РБК-Украина организаторы сети из благотворительного фонда "Восток SOS".

В какой помощи нуждаются женщины во время войны

В "Затишно space" есть психологи, социальные работницы и юристки, которые предоставляют индивидуальные консультации, проводят лекции и тренинги, рассказывают о гендерно обусловленном насилии.

"Мы создаем учебные курсы, заботимся о физическом и эмоциональном здоровье женщин. Многие посетители приходят в пространства с детьми, педагоги заботятся о малышах во время мероприятий, проводят арттерапевтические активности", – рассказывает директор проекта Оксана Куянцева.

В сети безопасных пространств у женщин есть следующие бесплатные возможности:

получить индивидуальные консультации квалифицированных специалисток (психологии, юриста, социальной работницы и специалиста по теме ГОН);

посещать мероприятия (тренинги, лекции, мастер-классы, просмотр фильмов с экспертами);

повысить квалификацию или овладеть новыми навыками при обучении на курсах;

использовать зону коворкинга для работы и обучения;

знакомиться с людьми и социализироваться;

проводить события (при условии предварительной регистрации).

В каждой из ячеек есть большая игровая комната и две воспитательницы, которые проводят время с детьми. Еженедельно для женщин, детей и подростков проходят совместные развивающие и творческие мероприятия.

Кроме того, в "Затишно space" есть ящик анонимных обращений. Туда женщины могут написать о том, что не готовы спросить лично у психолога, юриста, социальной работницы или специалиста по теме насилия. Если у посетителей возникают другие запросы, то специалисты передают им контакты компетентных экспертов в соответствующих отраслях.

Фото: Участницы мероприятий в пространстве "Затишно" (предоставлено РБК-Украина)

В каких городах работают пространства поддержки женщин

"Затишно space" Хуст – бесплатными услугами могут воспользоваться девушки в возрасте от 16 лет и женщины с понедельника по субботу (10:00-18:00). Там проводят психологические встречи, мастер-классы по флористике, курсы макияжа, финансовой грамотности, консультации юриста. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyhnoKhus.

– бесплатными услугами могут воспользоваться девушки в возрасте от 16 лет и женщины с понедельника по субботу (10:00-18:00). Там проводят психологические встречи, мастер-классы по флористике, курсы макияжа, финансовой грамотности, консультации юриста. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyhnoKhus. "Затишно space" Кропивницкий – могут обращаться женщины и девушки с 16 лет. Больше переселенки интересуются консультациями юристок и еженедельными занятиями с психологами: арт-терапией, нейрографикой, лекциями и тренингами. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyshnoKropyvnytsky.

– могут обращаться женщины и девушки с 16 лет. Больше переселенки интересуются консультациями юристок и еженедельными занятиями с психологами: арт-терапией, нейрографикой, лекциями и тренингами. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyshnoKropyvnytsky. "Затишно space" Черкассы работает с понедельника по субботу (10:00-19:00). Обратиться может любая женщина вне зависимости от возраста. В пространстве регулярно проводятся просветительские мероприятия по теме противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyshnoCherkasy.

работает с понедельника по субботу (10:00-19:00). Обратиться может любая женщина вне зависимости от возраста. В пространстве регулярно проводятся просветительские мероприятия по теме противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyshnoCherkasy. "Затишно space" Винница – с понедельника по субботу (10:00-19:00) обратиться может любая женщина независимо от возраста. Там регулярно проводят просветительские мероприятия по теме противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия, спортивные занятия, индивидуальные консультации, групповые психологические встречи, тренинги, терапии. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyshnoVinnytsia.

– с понедельника по субботу (10:00-19:00) обратиться может любая женщина независимо от возраста. Там регулярно проводят просветительские мероприятия по теме противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия, спортивные занятия, индивидуальные консультации, групповые психологические встречи, тренинги, терапии. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyshnoVinnytsia. "Затишно space" Запорожье работает с 16 мая, график работы: с понедельника по субботу (10:00-19:00). Наибольший спрос у посетительниц вызвали тренинги и мастер-классы, направленные на восстановление психологического и эмоционального состояния, социальную адаптацию, консультации юриста, творческие активности. Телеграмм-канал: https://t.me/zatyshnoZaporizhzhia.

Напомним, мы писали, что выплаты украинцам начинает еще одна международная организация.