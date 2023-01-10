Допомога біженцям. Як отримати в Німеччині заставу на оренду житла

Українські біженці у Німеччині отримують суттєву соціальну підтримку, яка включає й оплату окремого житла. Проте при оренді квартири українцям часто не вистачає суми застави.

Як біженцям отримати гроші на депозит перед заселенням, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

У Німеччині при оренді житла потрібно внести кауціон як страхування можливих збитків орендодавця – одразу після підписання договору. Застава за житло зазвичай становить 2-3 суми щомісячної оплати за оренду.

Після закінчення терміну дії договору орендодавець повертає ці гроші. Якщо мешканці завдали шкоди майну або не сплатили рахунок за електроенергію, то ці кошти будуть вирахувані із застави, і господар житла поверне лише частину кауціону.

Зазначається, що українські біженці вже зіткнулися з тим, що їм необхідно внести депозит, але у багатьох немає такої суми. У таких випадках можна попросити кауціон від Джобцентру. Слід враховувати, що потім цю суму вираховуватимуть частинами із допомоги з безробіття.

Фото: Джобцентр у Німеччині (gettyimages.com)

Для того, щоб отримати гроші на кауціон, слід звернутися до Джобцентру із заявою. Суворої форми для такого листа немає: він може бути написаний від руки або роздрукований, але потрібно підписати. У заяві необхідно зазначити:

свій реєстраційний номер у Джобцентрі;

телефон, адресу електронної пошти та дату;

необхідну суму кауціону;

адресу квартири, що орендується.

У заяві необхідно зазначити суму щомісячних відрахувань із допомоги на погашення "кредиту" (10%). Заяву варто подати до центру зайнятості до того, як буде підписано договір на оренду.

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