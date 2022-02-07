Долгожданное открытие. Марокко снова разрешает въезд туристам: что нужно знать

Украинцы смогут попасть в королевство только при наличии сертификата вакцинации и ПЦР-теста

Марокко вновь открыло свои границы для туристов, отменив двухмесячный запрет на въезд в королевство пассажирских рейсов из-за распространения Covid-19, сообщает Rfi.fr.

Воздушное авиасообщение будет возобновлено с 7 февраля 2022 года.

Власти страны надеется спасти туристический сезон после кризиса в области здравоохранения из-за пандемии.

Отметим, страна запретила все международные рейсы и паромные перевозки в ноябре в связи с распространением нового штамма "Омикрон". Тогда въезд в страну был разрешен только людям особых категорий. Сообщается, что это нанесло серьезный удар по индустрии туризма.

Путешественники, прибывающие в Марокко, должны предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 48 часов до посадки в самолет.

Согласно заявлению правительства, по прибытии в аэропорты пассажиры должны будут пройти экспресс-тесты на антигены, а также "выборочные" ПЦР-тесты для групп пассажиров.

Пассажиры с положительным тестом должны будут пройти карантин в самоизоляции.

Фото: В Марокко надеется спасти туристический сезон после кризиса из-за пандемии (unsplash.com/jaanus-jagomаgi)

При этом в правительстве не уточнили, включает ли статус полной вакцинации третью прививку от COVID. Но член правительственного комитета, отвечающего за рекомендации, связанные с пандемией, что путешественники, получившие вторую прививку более чем за четыре месяца до запланированного рейса, должны будут предъявить доказательства повторной прививки.

Какие правила действуют для украинцев для въезда в Марокко

Согласно информации, опубликованной на сайте МИДа, въезд разрешен с 7 февраля 2022 года пассажирам всех категорий (гражданам Украины и иностранцам), прибывающим из Украины.

В том числе - транзитом через территорию третьих стран, при условии обязательного предъявления сертификата вакцинации с QR-кодом, совместимым с стандартом ЕС и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до момента регистрации на авиарейс, а также должным образом заполненного "санитарного формуляра" (доступен для скачивания по ссылке www.onda.ma/form.php).

При этом от детей от 6 до 18 лет требуется лишь наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

По прибытии в Марокко у всех без исключения пассажиров старше 6 лет будет отбираться экспресс-анализ на антитела в специальных центрах, оборудованных непосредственно в помещениях аэропортов. Там же выборочно могут отбираться дополнительные ПЦР-тесты.

Лица, чей экспресс-анализ покажет положительный результат при отсутствии существенных симптомов заболевания, будут подлежать самоизоляции по месту жительства в Марокко или в гостинице для туристов, срок которой будет определяться в зависимости от действующих на день приезда санитарно-эпидемиологических требований. Люди с более выраженной симптоматикой заболевания подлежат госпитализации в государственных или частных медицинских учреждениях.

Напомним, ранее мы писали, что Австралия впервые за время пандемии откроется для туристов.