Довгоочікуване відкриття. Марокко знову дозволяє в'їзд туристам: що потрібно знати

Фото: Марокко знову відкрило свої кордони для туристів (unsplash.com/hans-juergen)

Українці зможуть потрапити до королівства лише за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР-тесту

Марокко знову відкрило свої кордони для туристів, скасувавши двомісячну заборону на в'їзд у королівство пасажирських рейсів через розповсюдження Covid-19, повідомляє Rfi.fr.

Повітряне авіасполучення буде відновлено від 7 лютого 2022 року.

Влада країни сподівається врятувати туристичний сезон після кризи в галузі охорони здоров'я через пандемію.

Зазначимо, країна заборонила усі міжнародні рейси та поромні перевезення у листопаді у зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон". Тоді в'їзд у країну було дозволено лише людям особливих категорій. Повідомляється, що це завдало серйозного удару по індустрії туризму.

Мандрівники, які прибувають в Марокко, мають пред'явити сертифікат про вакцинацію та негативний ПЛР-тест, зроблений менш ніж за 48 годин до посадки в літак.

Згідно із заявою уряду, після прибуття в аеропорти пасажири мають пройти експрес-тести на антигени, а також "вибіркові" ПЛР-тести для груп пасажирів.

Пасажири з позитивним тестом мають пройти карантин у самоізоляції.

Фото: У Марокко сподіваються врятувати туристичний сезон після кризи через пандемію (unsplash.com/jaanus-jagomаgi)

При цьому в уряді не уточнили, чи статус повної вакцинації включає третє щеплення від COVID. Але член урядового комітету, який відповідає за рекомендації, пов'язані з пандемією, що мандрівники, які отримали друге щеплення більш ніж за чотири місяці до запланованого рейсу, повинні надати докази повторного щеплення.

Які правила діють для українців для в'їзду до Марокко

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті МЗС, в'їзд дозволено від 7 лютого 2022 року пасажирам усіх категорій (громадянам України та іноземцям), які прибувають з України.

У тому числі - транзитом через територію третіх країн, за умови обов'язкового пред'явлення сертифіката вакцинації з QR-кодом, сумісним зі стандартом ЄС та негативного ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 48 годин до моменту реєстрації на авіарейс, а також належним чином заповненого "санітарного формуляра" (доступний для завантаження за посиланням www.onda.ma/form.php).

При цьому від дітей віком від 6 до 18 років потрібна лише наявність негативного результату ПЛР-тесту.

Після прибуття в Марокко у всіх без винятку пасажирів віком від 6 років відбиратиметься експрес-аналіз на антитіла у спеціальних центрах, обладнаних безпосередньо у приміщеннях аеропортів. Там вибірково можуть відбиратися додаткові ПЛР-тести.

Особи, чий експрес-аналіз покаже позитивний результат за відсутності істотних симптомів захворювання, підлягатимуть самоізоляції за місцем проживання в Марокко або в готелі для туристів, термін якого визначатиметься залежно від санітарно-епідеміологічних вимог, що діють на день приїзду. Люди з більш вираженою симптоматикою захворювання підлягають госпіталізації у державних чи приватних медичних закладах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Австралія вперше за часи пандемії відкриється для туристів.