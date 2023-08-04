Долають тисячі кілометрів. Росіяни шукають лазівки в санкціях, щоб побувати у Фінляндії

Прикордонні обмеження, введені владою Фінляндії, змусили велику кількість російських власників будинків для відпочинку шукати альтернативні шляхи, щоб дістатися до Фінляндії.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на SchengenVisaInfo.com.
Місцеві ЗМІ пишуть: росіянам, які мають земельні ділянки та будинки в південному регіоні Фінляндії, доводиться долати понад 3500 кілометрів шляху через обмеження. Особливо в умовах, коли авіасполучення з Фінляндією у РФ через введення санкцій немає.
Щоб спростити процес поїздок, громадяни Росії звернулися до президента Фінляндії з петицією про послаблення прикордонних обмежень, які стосуються і росіян, які багато років мають дачні ділянки у Фінляндії. Петицію підписала велика кількість громадян країни-окупанта.
Тим часом місцеві активісти, а також українці закликають не послаблювати обмежень проти росіян.
Вторгнення Росії в Україну змусило країни ЄС запровадити санкції у відповідь. Минулого місяця Міністерство закордонних справ Фінляндії продовжило обмеження на поїздки для росіян.
Обмеження також були посилені для бізнес-мандрівників, власників нерухомості та студентів.
"Необов’язкові поїздки російських громадян до Фінляндії та через Фінляндію до решти держав Шенгенської зони поки що будуть обмежені. Водночас посилюються обмеження для бізнес-мандрівників, власників нерухомості та студентів", – йдеться у повідомленні.
Це означає, що бізнес-мандрівникам буде заборонено використовувати Фінляндію як транзитну країну: їхні подорожі будуть обмежені.
Водночас власникам нерухомості також знадобиться дійсна підстава для перебування в країні. Крім того, суворіші правила будуть застосовуватися ц до громадян Росії, які планують подавати документи на візу.
У червні цього року уряд Фінляндії оголосив про подальше посилення обмежень на в'їзд для російських мандрівників, щоб унеможливити пасажирам використання лазівок у поточних обмеженнях.
"Президент і міністерський комітет відзначили, що поїздки російських громадян все ще можуть завдати шкоди міжнародним відносинам Фінляндії. Тому обмеження на несуттєві поїздки повинні залишатися в силі та посилюватися, щоб запобігти порушенням", – йдеться в заяві офісу прем’єр-міністра.
Там же підкреслили, що незабаром будуть поновлені обмеження на поїздки для росіян, введені 29 вересня 2022 року.
Нагадаємо, російська авіація – одна з найбільш постраждалих від санкцій галузей у РФ. Однак російські авіакомпанії знайшли шляхи отримувати частину комплектуючих до літаків західного виробництва.
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