Проезжают тысячи километров. Россияне ищут лазейки в санкциях, чтобы побывать в Финляндии

Пограничные ограничения, введенные властями Финляндии, вынудили большое количество российских владельцев домов для отдыха искать альтернативные пути, чтобы добраться до Финляндии.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Местные СМИ пишут: россиянам, имеющим земельные участки и дома в южном регионе Финляндии, приходится преодолеть более 3500 километров пути из-за ограничений. Особенно в условиях, что авиасообщения с Финляндией в РФ из-за введения санкций нет.

Чтобы упростить процесс поездок, граждане России обратились к президенту Финляндии с петицией об ослаблении пограничных ограничений, касающихся и россиян, много лет имеющих дачные участки в Финляндии. Петицию подписало большое количество граждан страны-оккупанта.

Между тем, местные активисты, а также украинцы призывают не ослаблять ограничений против россиян.

"Могут нанести вред". Какие ограничения ввела Финляндия для граждан РФ

Вторжение России в Украину заставило страны ЕС ввести ответные санкции. В прошлом месяце Министерство иностранных дел Финляндии продлило ограничения на поездки для россиян.

Ограничения были усилены для бизнес-путешественников, владельцев недвижимости и студентов.

"Необязательные поездки российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные государства Шенгенской зоны пока будут ограничены. В то же время усиливаются ограничения для бизнес-путешественников, владельцев недвижимости и студентов", – говорится в сообщении.

Фото: Россияне пытаются попасть в свои дома, которые они раньше приобрели в Финляндии (unsplash.com)

Это означает, что бизнес-путешественникам будет запрещено использовать Финляндию в качестве транзитной страны: их путешествия будут ограничены.

В то же время владельцам недвижимости также понадобится действительное основание для пребывания в стране. Кроме того, более строгие правила будут применяться к гражданам России, которые планируют подавать документы на визу.

В июне этого года правительство Финляндии объявило о дальнейшем усилении ограничений на въезд для российских путешественников, чтобы сделать невозможным пассажирам использование лазеек в текущих ограничениях.

"Президент и министерский комитет отметили, что поездки российских граждан все еще могут нанести ущерб международным отношениям Финляндии. Поэтому ограничения на несущественные поездки должны оставаться в силе и усиливаться, чтобы предотвратить нарушения", – говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Там же подчеркнули, что в скором времени будут возобновлены ограничения на поездки для россиян, введенные 29 сентября 2022 года.

Напомним, российская авиация – одна из самых пострадавших от санкций отраслей в РФ. Однако российские авиакомпании нашли пути получать часть комплектующих к самолетам западного производства.

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