Доходи і освіта. У яких країнах Європи жителі більше задоволені своїм життям

Жителі країн ЄС задоволені своїм життям в середньому на 7 із 10. Найкраще людям живеться на півночі та заході Європи, йдеться у нещодавньому звіті Євростату.

Від чого залежить задоволеність життям та у яких країн "оцінки" вищі, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

У яких країнах живеться найкраще

Згідно зі звітом Євростату, задоволеність життям жителів ЄС у 2022 році становила 7,1 за шкалою від 0 (дуже незадоволений) до 10 (дуже задоволений).

За суб'єктивними оцінками задоволеністі своїм життя у топ-10 увійшли жителі таких країн:

Австрія – 7,9; Фінляндія – 7,7; Польща – 7,7; Румунія – 7,7; Бельгія – 7,6; Нідерланди – 7,6; Словенія – 7,5; Чехія – 7,4; Ірландія – 7,4; Мальта – 7,4.

Водночас найменші оцінки поставили жителі Болгарії (5,6), Німеччини (6,5) та Греції (6,7), Латвії (6,8) і Хорватії (6,8).

"У всіх країнах, окрім Болгарії, середні оцінки задоволеності життям перевищували 6, тобто більшість людей у ​​ЄС визнали себе задоволеними, а не незадоволеними", – зазначається у звіті.

Фото: Краєвиди Австрії (pixabay.com)

Від чого залежить рівень задоволеності життям

Виявилося, що оцінка задоволеності залежить від віку людей, які стали учасниками опитування. У більшості країн ЄС люди 16-29 років говорили про вищу задоволеність життям, ніж ті, кому більше 65 років. Але у Данії, Швеції, Ірландії, Нідерландах, Люксембурзі та Фінляндії картина була протилежна – все влаштовувало більше пенсіонерів, ніж молоді.

На задоволеність життям впливає дохід. Хоча ті, хто має більше грошей (7,6), більш задоволені, але навіть люди з найнижчим рівнем доходів (6,5)також були більше задоволені своїм життям, ніж незадоволені. Водночас країни, у яких в недавньому минулому були нижчі доходи, такі як Румунія та Польща, є одними з тих, які зараз має найвищий рівень задоволеності життям.

Також задоволеність життям у кожній державі ЄС зростала паралельно з рівнем освіти.

Люди у домогосподарствах з дітьми постійно повідомляли про найвищий рівень задоволеності життям. У 2022 році на рівні ЄС цей показник становив 7,3 у порівнянні із середнім показником 7,0 для домогосподарств без дітей та 6,7 для домогосподарств з однією особою. ТЦе специфічний фактор для європейського контексту, оскільки дослідження на інших континентах часто виявляли протилежне.

Фото: Гданськ – одне з найкомфортніших міст Європи (pixabay.com)

Згідно зі звітом ЄС про якість життя в європейських містах за 2023 рік, майже 89% жителів висловили задоволення життям у своєму місті. Найбільше у таких містах:

Цюрих, Швейцарія (97%);

Копенгаген, Данія (96%);

Гронінген, Нідерланди (96%);

Гданськ, Польща (95%);

Лейпциг, Німеччина (95%).

З іншого боку, міста, які отримали найнижчі бали щодо задоволеності жителів – це Палермо (Італія), Афіни (Греція), Стамбул (Туреччина).

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