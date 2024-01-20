Доходы и образование. В каких странах Европы жители больше довольны своей жизнью

Жители стран ЕС удовлетворены своей жизнью в среднем на 7 из 10. Лучше всего людям живется на севере и западе Европы, говорится в недавнем отчете Евростата.

От чего зависит удовлетворенность жизнью и у каких стран "оценки" выше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В каких странах живется лучше всего

Согласно отчету Евростата, удовлетворенность жизнью жителей ЕС в 2022 году составила 7,1 по шкале от 0 (очень недоволен) до 10 (очень доволен).

По субъективным оценкам удовлетворенности своей жизни в топ-10 вошли жители таких стран:

Австрия – 7,9; Финляндия – 7,7; Польша – 7,7; Румыния – 7,7; Бельгия – 7,6; Нидерланды – 7,6; Словения – 7,5; Чехия – 7,4; Ирландия – 7,4; Мальта – 7,4.

В то же время, наименьшие оценки поставили жители Болгарии (5,6), Германии (6,5) и Греции (6,7), Латвии (6,8) и Хорватии(6,8).

"Во всех странах, кроме Болгарии, средние оценки удовлетворенности жизнью превышали 6, то есть большинство людей в ЕС признали себя удовлетворенными, а не недовольными", – отмечается в отчете.

Фото: Пейзажи Австрии (pixabay.com)

От чего зависит уровень удовлетворенности жизнью

Оказалось, что оценка удовлетворенности зависит от возраста людей, ставших участниками опроса. В большинстве стран ЕС люди 16-29 лет говорили о более высокой удовлетворенности жизнью, чем те, кому больше 65 лет. Но в Дании, Швеции, Ирландии, Нидерландах, Люксембурге и Финляндии картина была противоположная – все устраивало больше пенсионеров, чем молодежь.

На удовлетворенность жизнью влияет доход. Хотя те, кто имеет больше денег (7,6), более довольны, но даже люди с самым низким уровнем доходов (6,5) также были больше удовлетворены своей жизнью, чем недовольны. В то же время страны, в которых в недавнем прошлом были более низкие доходы, такие как Румыния и Польша, являются одними из тех, которые сейчас имеет самый высокий уровень удовлетворенности жизнью.

Также удовлетворенность жизнью в каждом государстве ЕС возрастала параллельно с уровнем образования.

Люди в домохозяйствах с детьми постоянно сообщали о самом высоком уровне удовлетворенности жизнью. В 2022 году на уровне ЕС этот показатель составил 7,3 по сравнению со средним показателем 7,0 для домохозяйств без детей и 6,7 для домохозяйств с одним лицом. Это специфический фактор для европейского контекста, поскольку исследования на других континентах часто обнаруживали противоположное.

Фото: Гданьск – один из самых комфортных городов Европы (pixabay.com)

Согласно отчету ЕС о качестве жизни в европейских городах за 2023 год, почти 89% жителей выразили удовлетворение жизнью в своем городе. Больше всего в таких городах:

Цюрих, Швейцария (97%);

Копенгаген, Дания (96%);

Гронинген, Нидерланды (96%);

Гданьск, Польша (95%);

Лейпциг, Германия (95%).

С другой стороны, города, получившие самые низкие баллы по поводу удовлетворенности жителей – это Палермо (Италия), Афины (Греция), Стамбул (Турция).

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