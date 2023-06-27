Додаткові послуги. Як заробляє лоукостер, коли продає квитки по 20 євро

Європейська бюджетна авіакомпанія Wizz Air показала, як формується собівартість авіаквитків. У 2023 фінансовому році витрати на перевезення 51 млн пасажирів склали 4 млрд 362,5 млн євро.
Авіаперевізник, який нерідко продає квитки по 20 євро, витрачав в середньому 85 євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.
Згідно зі звітом, Wizz Air витрачав гроші на такі витрати:
У середньому на одного пасажира авіакомпанія витрачала 85,42 євро.
Фото: На перевезення пасажира витрачається 85 євро (unsplash.com/artur-voznenko)
Wizz Air продає квитки за різною ціною. За даними звіту, компанія отримала від продажу квитків у середньому 39,65 євро з пасажира.
Проте від продажу квитків компанія одержує прибуток. Наприклад, якщо рейс виконує літак Airbus A320neo на 186 місць, то за низькими тарифами можуть полетіти лише кілька пасажирів, а решта платять за місця більше.
Також Wizz Air отримав прибуток від продажу додаткових послуг – у середньому 36,63 євро з пасажира. Наприклад, платними є:
У 2023 фінансовому році (з 1 квітня 2022 по 31 березня 2023 року) Wizz Air доплачував за перевезення пасажира 9,14 євро і через це зафіксував збиток. У 2024 фінансовому році лоукостер планує повернутися до прибутковості.
Нагадаємо, ми писали, що Ryanair почала розпродаж дешевих квитків.