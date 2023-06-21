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Ryanair розпочала розпродаж дешевих квитків: куди можна полетіти

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Середа 21 червня 2023 15:45
Ryanair розпочала розпродаж дешевих квитків: куди можна полетіти Фото: Посадка на літак Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанія Ryanair розпочала розпродаж квитків на польоти по Європі та до Ізраїлю. Дешеві місця на рейсах можна буде забронювати на період з 22 серпня по 31 жовтня 2023 року.

Акція триватиме два тижні – до 7 липня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Найдешевші квитки можна знайти за ціною від 13 євро. Втім, ціна перельоту залежить від популярності напрямку та міста вильоту.

Наприклад, із Польщі можна купити квиток в одну сторону за ціною від 14 євро. Зокрема, із Кракова до Осло за 63 злотих (14 євро), до Відня за 67 злотих (15 євро), до Брюсселя – за 95 злотих (21 євро).

Із Варшави найдешевше полетіти до Брюсселя – від 69 злотих (15,5 євро), до Лондона – від 90 злотих (20 євро), до Бірмінгему – від 103 злотих (23 євро).

Із Німеччини також є можливість подорожувати бюджетно. Наприклад, з Берліна є квитки до Біллунна (Данія) за 13 євро, в Люксембург – за 16 євро, до Мілана та Брюсселя – 20 євро.

Також акція поширюється на квитки із Ізраїлю до міст Європи. Наприклад, із Тель-Авіва до Пафосу можна полетіти за 24 євро, до міста Салоніки – за 27 євро, до столиці Болгарії Софії – за 28 євро.

Ryanair розпочала розпродаж дешевих квитків: куди можна полетітиФото: Приклад ціни на квиток із Гданська до Гамбурга за 15 євро (скриншот РБК-Україна/ryanair.com)

Найдешевші авіаквитки перевізник продає за тарифом Value, який передбачає . перевезення лише ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Щоб взяти із собою сумку більшого розміру, повноцінний багаж чи вибрати місце в літаку, треба обирати дорожчий тариф або сплатити збір.

Повний перелік маршрутів із квитками за розпродажем можна на сторінці Ryanair.

Раніше ми розповідали, як дістатися до одного з найбільших аеропортів Польщі, де базуються Wizz Air та Ryanair.

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