Дополнительные услуги. Как зарабатывает лоукостер, когда продает билеты по 20 евро

Европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air показала, как формируется себестоимость авиабилетов. В 2023 финансовом году расходы на перевозку 51 млн пассажиров составили 4 млрд 362,5 млн евро.

Авиаперевозчик, который нередко продает билеты по 20 евро, в среднем тратил 85 евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Какие статьи расходов при перевозке пассажиров

Согласно отчету, Wizz Air тратил деньги на такие расходы:

оплату работы персонала: 373,9 млн евро;

топливо: 1 млрд 954,4 млн евро;

дистрибуцию билетов и маркетинг: 91,5 млн евро;

техобслуживание и ремонт самолетов, запчасти: 237 млн евро;

оплату сборов аэропортов, наземное обслуживание и аэронавигацию: 963,2 млн евро;

амортизацию техники: 601,1 млн евро;

другие расходы: 141,3 млн евро.

В среднем на одного пассажира авиакомпания тратила 85,42 евро.

Фото: На перевозку пассажира тратится 85 евро (unsplash.com/artur-voznenko)

Как компания зарабатывает при низких ценах на билеты

Wizz Air продает билеты по разной цене. По данным отчета, компания получила от продажи билетов в среднем по 39,65 евро с пассажира.

Однако от продажи билетов компания получает прибыль. Например, если рейс выполняет самолет Airbus A320neo на 186-мест, то по низким тарифам могут полететь только несколько пассажиров, а остальные платят за места больше.

Также Wizz Air получил доход от продажи дополнительных услуг – в среднем 36,63 евро с пассажира. Например, платными являются:

перевозка большой ручной клади и багажа;

выбор места;

питание на борту.

В 2023 финансовом году (с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года) Wizz Air доплачивал за перевозку пассажира 9,14 евро и из-за этого зафиксировал убыток. В 2024 финансовом году лоукостер планирует вернуться к прибыльности.

Напомним, мы писали, что Ryanair начала распродажу дешевых билетов.