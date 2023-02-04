Добровільний облік. Чи повертатимуть чоловіків з-за кордону для мобілізації

Відповідно до нових норм, прийнятих Кабінетом Міністрів, дипломатичні відомства України мають інформувати українців, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу. Також дипвідомства мають "сприяти поверненню" українців додому.

Багатьох хвилює, чи означатиме це повернення додому українців через мобілізацію.

Але у коментарі TRAVEL РБК-Україна юристи кажуть, що окрім екстрадиції (у разі порушення закону), іншого механізму повернення українців додому немає.

На облік за кордоном стають тільки добровільно: юристи

Загалом на тимчасовий консульський облік – реєстрацію свого місця перебування за кордоном – українці можуть стати тільки добровільно, за власним бажанням.

Тих людей, які зареєстрували у відомствах інформацію про себе, дипломатичні установи будуть інформувати про початок чергового призову громадян, пояснює у коментарі РБК-Україна керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

"В цілому такий облік потрібен, щоб дипустанова України гарантувала своїм громадянам безпеку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних подій, перебуваючи на території іншої країни й перетинати кордон України на автомобілі з європейською реєстрацією і перебувати тут до 60 днів за один рік", – пояснює співрозмовник.

При цьому той факт, що дипустанова повинна інформувати про призов, за текстом постанови не означає, що її співробітники зобов’язані чи мають право вручати повістки або насильно депортувати українців з іноземних держав.

"Депортація знаходиться поза їх компетенцією і може відбуватися тільки за рішенням суду іноземної держави", – додає Ігор Ясько.

Зараз відсутні будь-які нормативні акти, у яких була б прописана відповідальність у вигляді повернення громадянина України призовного віку з-за кордону лише через порушення ним законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію без вироку суду, який набрав законної сили, підтверджує РБК-Україна Олександр Трегуб, старший юрист БФ "Право на захист".

При цьому єдиний інститут права, за яким громадянина України можуть примусово повернути в Україну – це інститут екстрадиції. Екстрадиція – це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, пояснює юрист.

"Екстрадиція включає: офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, прийняття рішення за запитом, фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави (частина 1 статті 541 КПК України)", – зауважує юрист.

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