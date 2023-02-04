Добровольный учет. Будут ли возвращать мужчин из-за границы для мобилизации

Согласно новым нормам, принятыми Кабинетом Министров, дипломатические ведомства Украины должны информировать украинцев, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу. Также дипведомства должны "способствовать возвращению" украинцев домой.

Многих волнует, будет ли это означать возвращение домой украинцев из-за мобилизации.

Но в комментарии TRAVEL РБК-Украина юристы говорят, что кроме экстрадиции (в случае нарушения закона) другого механизма возвращения украинцев домой нет.

На учет за границей становятся только добровольно: юристы

В целом, на временный консульский учет – регистрацию своего места пребывания за границей – украинцы могут стать только добровольно, по собственному желанию.

Зарегистрировавших в ведомствах информацию о себе дипломатические учреждения будут информировать о начале очередного призыва граждан, поясняет в комментарии РБК-Украина управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

"В целом такой учет нужен, чтобы дипучреждение Украины обеспечивало своим гражданам безопасность в случае стихийного бедствия и других чрезвычайных событий, находясь на территории другой страны и пересекать границу Украины на автомобиле с европейской регистрацией и находиться здесь до 60 дней за один год", – объясняет собеседник.

При этом тот факт, что дипучреждение должно информировать о призыве, по тексту постановления не означает, что его сотрудники обязаны или имеют право вручать повестки или насильственно депортировать украинцев из иностранных государств.

"Депортация находится вне их компетенции и может происходить только по решению суда иностранного государства", – добавляет Игорь Ясько.

Сейчас отсутствуют какие-либо нормативные акты, в которых была бы прописана ответственность в виде возвращения гражданина Украины призывного возраста из-за границы только из-за нарушения им законов об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации без приговора суда, вступившего в законную силу, подтверждает РБК-Украина Александр Трегуб, старший юрист БФ "Право на защиту".

При этом единственный институт права, по которому гражданина Украины могут принудительно вернуть в Украину – это институт экстрадиции. Экстрадиция – это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, объясняет юрист.

"Экстрадиция включает: официальное обращение об установлении места пребывания на территории запрашиваемого государства лица, которое необходимо выдать, и выдачу такого лица; проверку обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче, принятие решения по запросу, фактическую передачу такого лица под юрисдикцию запрашивающего государства (часть 1 статьи 541 УПК Украины)", – отмечает юрист.

Также мы писали, кто из мужчин может уехать за границу законно.

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