Дійшло до парламенту. Біженці в Шотландії довелося летіти до України для здачі аналізів

Шотландія надала дім понад 20 тисячам українців. Але через кризу системи охорони здоров'я та черг до лікарів біженцям доводиться їздити додому, щоби отримати лікування.

Одну з таких історій 12 січня озвучили у шотландському парламенті, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на dailyrecord.co.uk.

Проблеми у охороні здоров'я озвучив шотландський політик Алекс Коул-Гамільтон. За його словами, минулого року до самолікування вдався кожен шостий пацієнт, який не зміг записатися до лікаря.

Один із випадків, які обговорили у парламенті – історія українки, яка проживає у Глазго. Біженка чекала на аналізи крові, щоб стежити за своїм станом і уникати прийому ліків без необхідності. Їй сказали, що вона не має призначень для здачі аналізів.

"Марії 22 роки. Вона українська біженка, яка з літа живе у Шотландії. Вона страждає на гормональне захворювання щитовидної залози, яке потребує регулярного обстеження та лікування. Але коли вона прийшла до сімейного лікаря, очікування було настільки довгим, що для неї виявилося кращим ризикнути повернутися до зони бойових дій, щоб відвідати свого лікаря у Києві", – повідомив він.

Фото: Допомога українським біженцям у Шотландії (gettyimages.com)

Сирени повітряної тривоги, удари безпілотників та обстріли крилатими ракетами були для Марії менш страшними, ніж очікування на лікування в Національній системі охорони здоров'я Шотландії, звернув увагу політик.

"Це ризики, на які люди йдуть заради свого здоров'я і через відсутність базового доступу до первинної медико-санітарної допомоги", – зазначив Алекс Коул-Гамільтон, звертаючись до Першого міністра Шотландії.

Цього тижня уряд Шотландії оголосив про плани спробувати пом'якшити кризу у охороні здоров'я.

Нагадаємо, ми писали, чому українські біженці їдуть із-за кордону додому за лікуванням.