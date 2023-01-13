Дошло до парламента. Беженке в Шотландии пришлось лететь в Украину для сдачи анализов

Шотландия предоставила дома более 20 тысячам украинцев. Но из-за кризиса системы здравоохранения и очередей к врачам беженцам приходится ездить домой, чтобы получить лечение.

Одну из таких историй 12 января озвучили в шотландском парламенте, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на dailyrecord.co.uk.

Проблемы в здравоохранении озвучил шотландский политик Алекс Коул-Гамильтон. По его словам, в прошлом году к самолечению прибег каждый шестой пациент, который не смог записаться к врачу.

Один из случаев, которые обсудили в парламенте – история украинки, которая проживает в Глазго. Беженка ждала анализов крови, чтобы следить за своим состоянием и избегать приема лекарств без необходимости. Ей сказали, что у нее нет назначений для сдачи анализов.

"Марии 22 года. Она украинская беженка, которая с лета живет в Шотландии. Она страдает гормональным заболеванием щитовидной железы, которое требует регулярного обследования и лечения. Но когда она пришла к семейному врачу, ожидание было настолько долгим, что для нее оказалось лучшим рискнуть вернуться в зону боевых действий, чтобы посетить своего врача в Киеве", –сообщил он.

Фото: Помощь украинским беженцам в Шотландии (gettyimages.com)

Сирены воздушной тревоги, удары беспилотников и обстрелы крылатыми ракетами были для Марии менее пугающими, чем ожидание лечения в Национальной системе здравоохранения Шотландии, обратил внимание политик.

"Это риски, на которые люди идут ради своего здоровья и все из-за отсутствия базового доступа к первичной медико-санитарной помощи", – отметил Алекс Коул-Гамильтон, обращаясь к Первому министру Шотландии.

На этой неделе правительство Шотландии объявило о планах попытаться смягчить кризис в здравоохранении.

Напомним, мы писали, почему украинские беженцы едут из-за границы домой за лечением.