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Дім на рік. Сотні біженців поселять у п'ятизірковому готелі у центрі Відня

Фото: Готель у Відні, куди селять українців (gerstner-hotels.at)
Автор: Ольга Маджумдар

У столиці Австрії українських біженців селять в елітний готель у центрі міста. У номерах 5-зіркового закладу збираються розмістити 350 жінок із дітьми.

Майже сотня українців уже заселилися, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на krone.at.

Зазначається, що проблеми з розміщенням біженців в Австрії посилюються – федеральні землі обговорюють варіанти розселення українців до наметових таборів чи модульних будинків.

За даними влади, близько 80% українських біженців розміщені у приватних будинках чи квартирах, але через зростання цін ситуація з такою нерухомістю також стає критичною.

У Відні живуть 26 тисяч українців, які втекли від війни. Незначна частина їх – у державному житлі.

Зараз у столиці запускають новий проект житлової допомоги нашим співгромадянам – 5-зірковий готель Hotel de France, що стояв порожній, у центрі міста віддали для проживання українок з дітьми.

Фото: Українок із дітьми розмістять у номерах готелю, що стояв порожній (gerstner-hotels.at)

Зазначається, що в новому будинку буде розміщено до 350 жінок та дітей. За останні кілька днів до нових кімнат уже оселилися 80 людей.

Договір між приватними фондами та власником власності був укладений на дев'ять місяців з можливістю продовження на три місяці.

Нагадаємо, ми писали, що одна із найбагатших країн продовжила статус українців ще на рік.

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Австріяжилье для переселенцев