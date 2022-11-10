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Разом із ЄС. Одна з найбагатших країн продовжила статус українців ще на рік

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Четвер 10 листопада 2022 11:39
Разом із ЄС. Одна з найбагатших країн продовжила статус українців ще на рік Фото: Українці у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Швейцарії продовжив особливий статус українських біженців до березня 2024 року. Також на рік продовжили програму підтримки.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на swissinfo.ch.

Міністр юстиції країни Карін Келлер-Зуттер відзначила, що найближчим часом складно передбачити покращення ситуації в Україні, а атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру все ще можливі по всій країні.

"Українське цивільне населення страждає від нападів Росії, що тривають. На людей чекає холодна зима ", - зазначила вона.

Щоб знову скасувати статус тимчасового захисту S, потрібна стабільна нормалізація ситуації. Поки що безпечне повернення для біженців неможливе, зауважила чиновниця.

Передбачається, що статус S не буде скасований раніше 4 березня 2024 року, якщо ситуація не зміниться.

Минулого місяця ЄС зазначив, що на тлі поточної ситуації в Україні він також очікує продовження тимчасового захисту до весни 2024 року.

"На європейській території йде війна. Тому спільний підхід має сенс", - сказала міністр.

Разом із ЄС. Одна з найбагатших країн продовжила статус українців ще на рікФото: Українці зможуть залишатися в Швейцарії до березня 2024 року (gettyimages.com)

На сьогодні у Швейцарії спеціальний статус захисту отримали 68 тисяч осіб з України. Біженці із цим статусом можуть виїжджати за кордон і повертатися до Швейцарії без спеціального дозволу на поїздку. Також вони можуть займатися оплачуваною роботою (включаючи самозайнятість), не чекаючи для цього певного періоду.

Крім того, українці зі статусом захисту S можуть отримати компенсацію витрат на проживання (харчування, одяг). На одного біженця влада виділяє 1500 франків (1520 євро) на місяць.

Нагадаємо, ми писали, як оформити тимчасовий захист у Бельгії.

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