Дом на год. Сотни беженцев поселят в пятизвездочном отеле в центре Вены

В столице Австрии украинских беженцев селят в элитный отель в центре города. В номерах 5-звездочного заведения собираются разместить 350 женщин с детьми.

Почти сотня украинцев уже заселились, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на krone.at.

Отмечается, что проблемы с размещением беженцев в Австрии усугубляются – федеральные земли обсуждают варианты расселения украинцев в палаточные лагеря или модульные дома.

По данным властей, около 80% украинских беженцев размещены в частных домах или квартирах, но из-за роста цен ситуация с такой недвижимостью также становится более критичной.

В Вене живут 26 тысяч украинцев, бежавших от войны. Незначительная часть из них – в государственном жилье.

Сейчас в столице запускают новый проект жилищной помощи нашим согражданам – пустующий 5-звездочный отель Hotel de France в центре города отдали для проживания украинок с детьми.

Фото: Украинок с детьми разместят в номерах пустующего отеля (gerstner-hotels.at)

Отмечается, что в новом доме будут размещены до 350 женщин и детей. За последние несколько дней в новые комнаты уже поселились 80 человек.

Договор между частными фондами и владельцем собственности был заключен на девять месяцев с возможностью продления на три месяца.

Напомним, мы писали, что одна из самых богатых стран продлила статус украинцев еще на год.