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Деталей бракує. Російські літаки літають без шматків обшивки на крилі

Фото: Пошкоджена обшивка літака Boeing 777 "Аерофлот" (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Російська авіакомпанія "Аерофлот" почала допускати до перевезення пасажирів літаки, у яких відсутня частина обшивки на крилі.

Йдеться про Boeing 777, які потрапили під західні санкції на обслуговування та постачання деталей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Зазначається, що найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" експлуатує лайнери американського виробництва без елементів обшивки через проблеми з ремонтом, викликані санкціями.

Фото лайнера Boeing 777 "Аерофлоту" із діркою на правому напівкрилі опублікували в одному з профільних телеграм-каналів. За інформацією джерела каналу, зараз у найбільшій російській авіакомпанії у такому стані літають два Boeing 777.

Пошкоджені панелі обшивки раніше ремонтували після консультації з виробником – американським Boeing або міняли на нові. Зараз це неможливо через введені санкції через російську агресію в Україні. Придбання нових запчастин обмежене, тому "Аерофлот" змушений ремонтувати панелі самостійно. Поки частина обшивки перебуває у ремонті, запасні елементи відсутні, але літаки продовжують виконувати рейси.

У такому вигляді літаки можуть літати максимум 120 днів, стверджують російські фахівці. Втім, відсутність елементів обшивки підвищує витрати палива на 2-3% та призводить до посилення шуму та вібрації на борту.

До початку війни авіакомпанія "Аерофлот" декларувала, що екплуатує один із наймолодших парків літаків у світі. Основу флоту перевізника складали американські Boeing та європейські Airbus.

Нагадаємо, ми писали, що російський пілот розповів про стан авіації РФ.

Також ми розповідали, що в Росії задумали робити копії деталей до зарубіжних літаків.

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