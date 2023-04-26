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Деталей не хватает. Российские самолеты летают без кусков обшивки на крыле

Фото: Поврежденная обшивка самолета Boeing 777 "Аэрофлот" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Российская авиакомпания "Аэрофлот" начала допускать к перевозке пассажиров самолеты, у которых отсутствует часть обшивки на крыле.

Речь идет о Boeing 777, попавших под западные санкции на обслуживание и поставку деталей, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" эксплуатирует лайнеры американского производства без элементов обшивки из-за проблем с ремонтом, вызванных санкциями.

Фото лайнера Boeing 777 "Аэрофлота" с дыркой на правом полукрыле опубликовали в одном из профильных телеграмм-каналов. По информации источника канала, сейчас в крупнейшей российской авиакомпании в таком состоянии летают два Boeing 777.

Поврежденные обшивочные панели ранее ремонтировали после консультации с производителем – американским Boeing или меняли на новые. Сейчас это невозможно из-за введенных санкций из-за российской агрессии в Украине. Покупка новых запчастей ограничена, поэтому "Аэрофлот" вынужден ремонтировать панели самостоятельно. Пока часть обшивки находится в ремонте, запасных элементов нет, но самолеты продолжают выполнять рейсы.

В таком виде самолеты могут летать не больше 120 дней, утверждают российские специалисты. Впрочем, отсутствие элементов обшивки повышает расход топлива на 2-3% и приводит к усилению шума и вибрации на борту.

До начала войны авиакомпания "Аэрофлот" декларировала, что эксплуатирует один из самых молодых парков самолетов в мире. Основу флота перевозчика составляли американские Boeing и европейские Airbus.

Напомним, мы писали, что российский пилот рассказал о состоянии авиации РФ.

Также мы рассказывали, что в России задумали делать копии деталей к зарубежным самолетам.

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