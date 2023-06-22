Десятки тисяч вакансій. У Німеччині спростять переїзд для фахівців із інших країн

У Німеччині готуються ухвалити закон, який спростить імміграцію фахівців із країн, які не входять до ЄС.

Реформа може збільшити кількість робітників із третіх країн на 60 000 осіб на рік, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Уряд Німеччини домовився про ухвалення закону, що покликаний полегшити імміграцію до країни кваліфікованих працівників. Так сподіваються боротися із дефіцитом робочої сили, що утворився в країні.

Зазначається, що реформа може збільшити кількість робітників із третіх країн на 60 000 осіб на рік. Влада Німеччини заявила, що в'їзд за спрощеними правилами буде дозволений усім, хто може зробити свій внесок в економіку країни.

"Якщо люди принесуть із собою професійний досвід або особистий потенціал, ми дамо їм можливість закріпитися на нашому ринку праці", – сказала у березні міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Згідно із законопроектом, іноземні робітники мають три шляхи в'їзду до Німеччини.

надати визнаний у Німеччині професійний чи університетський диплом, а також трудовий договір;

мати мінімум 2 роки роботи у відповідному секторі, а також ступінь чи професійну підготовку;

нова "карта можливостей" для іноземних робітників, які мають потенціал знайти роботу в Німеччині, але ще не отримали запрошення.

Крім того, у березні кабінет міністрів Німеччини розширив правила для тих, хто шукає роботу з Албанії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.

На нестачу робочої сили у 2022 році скаржилися 200 із 1200 професій у країні.

Нагадаємо, ми писали, чому у Німеччині не вистачає спеціалістів і кого саме шукають.

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