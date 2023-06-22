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Десятки тысяч вакансий. В Германии упростят переезд для специалистов из других стран

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Четверг 22 июня 2023 16:19
Десятки тысяч вакансий. В Германии упростят переезд для специалистов из других стран Фото: Трудоустройство в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии готовятся принять закон, который упростит иммиграцию специалистов из стран, не входящих в ЕС.

Реформа может увеличить количество рабочих из третьих стран на 60 000 человек в год, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Правительство Германии договорилось о принятии закона, который призван облегчить иммиграцию в страну квалифицированных работников. Так надеются бороться с дефицитом рабочей силы, который образовался в стране.

Отмечается, что реформа может увеличить количество рабочих из третьих стран на 60 000 человек в год. Власти Германии заявили, что въезд по упрощенным правилам будет разрешен всем, кто может внести свой вклад в экономику страны.

"Если люди принесут с собой профессиональный опыт или личный потенциал, мы дадим им возможность закрепиться на нашем рынке труда", – сказала в марте министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Согласно законопроекту, у иностранных рабочих будет три пути въезда в Германию:

  • представить признанный в Германии профессиональный или университетский диплом, а также трудовой договор;
  • иметь минимум 2 года работы в соответствующем секторе, а также степень или профессиональную подготовку;
  • новая "карта возможностей" для иностранных рабочих, у которых есть потенциал найти работу в Германии, но еще не получили приглашение.

Кроме того, в марте кабинет министров Германии расширил правила для ищущих работу из Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

На нехватку рабочей силы в 2022 году жаловались 200 из 1200 профессий в стране.

Напомним, мы писали, почему в Германии не хватает специалистов и кого именно ищут.

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