Десятки тисяч українців у Чехії мають право на особливі пільги: про що йдеться

Програма допомоги українським біженцям у Чехії передбачає надання безкоштовного житла та медичного страхування на 150 днів. На подальшу підтримку держави можуть претендувати вразливі особи.

Хто має право користуватися особливими пільгами та скільки таких біженців у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

За даними Мінпраці, на початок вересня в Чехії налічувалося майже 70 тисяч українців, які підтвердили вразливість. Це означає, що держава не обмежує фінансування їхнього проживання та медичного страхування 5 місяцями.

До вразливих осіб відносяться:

діти до 18 років;

студенти до 26 років, які навчаються у чеському виші;

особи, що доглядають за дитиною до 6 років;

вагітні;

особи, старше 65 років;

особи з інвалідністю та ті, що доглядають за ними;

зареєстровані у центрі зайнятості (для безкоштовного медичного страхування).

Біженцям, які вразливі за віком, підтверджувати нічого не потрібно. Решті треба надати відповідні довідки в електронній формі.

Вразливі люди можуть отримати такі пільги:

оплата медичного страхування;

безкоштовне житло. Держава оплачує проживання тільки вразливої особи, наприклад, дитини. Інші члени сім'ї після 150 днів мають платити за своє розміщення;

фінансову допомогу у розмірі прожиткового мінімуму і після 6 місяців у країні – 4 860 чеських крон (7675 грн), тоді як іншим категоріям біженців її скоротять до 3 130 чеських крон (4943 грн).

доросла людина з інвалідністю буде отримувати 7 290 чеських крон (11513 грн), дитина з інвалідністю – 5232 чеських крон (8263 грн).

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