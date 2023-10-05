Десятки тисяч українців у Чехії мають право на особливі пільги: про що йдеться

Програма допомоги українським біженцям у Чехії передбачає надання безкоштовного житла та медичного страхування на 150 днів. На подальшу підтримку держави можуть претендувати вразливі особи.
Хто має право користуватися особливими пільгами та скільки таких біженців у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
За даними Мінпраці, на початок вересня в Чехії налічувалося майже 70 тисяч українців, які підтвердили вразливість. Це означає, що держава не обмежує фінансування їхнього проживання та медичного страхування 5 місяцями.
До вразливих осіб відносяться:
Біженцям, які вразливі за віком, підтверджувати нічого не потрібно. Решті треба надати відповідні довідки в електронній формі.
Вразливі люди можуть отримати такі пільги:
Нагадаємо, ми писали, що у Празі скасували пільговий проїзд для українців. Вартість проїзних повернеться до стандартних цін для чехів.
Також повідомляли, які доходи треба вказувати біженцям для отримання виплат у Чехії. Враховуватимуться надходження на українські картки.
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