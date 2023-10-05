Десятки тысяч украинцев в Чехии имеют право на особые льготы: о чем идет речь

Программа помощи украинским беженцам в Чехии предусматривает предоставление бесплатного жилья и медицинского страхования на 150 дней. На дальнейшую поддержку государства могут претендовать уязвимые лица.
Кто имеет право пользоваться особыми льготами и сколько таких беженцев в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
По данным Минтруда, на начало сентября в Чехии насчитывалось почти 70 тысяч украинцев, подтвердивших уязвимость. Это означает, что государство не ограничивает финансирование их проживания и медицинского страхования 5 месяцами.
К уязвимым лицам относятся:
Беженцам, уязвимым по возрасту, подтверждать ничего не нужно. Остальным следует предоставить соответствующие справки в электронной форме.
Уязвимые люди могут получить следующие льготы:
Напомним, мы писали, что в Праге отменили льготный проезд для украинцев. Стоимость проездных вернется к стандартным ценам для чехов.
Также сообщалось, какие доходы нужно указывать беженцам для получения выплат в Чехии. Будут учитываться поступления на украинские карты.
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