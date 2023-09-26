У європейській столиці скасовують пільговий проїзд для українців: яка буде вартість
Пільговий проїзд для українських біженців у транспорті Праги діятиме тільки до 30 вересня. Із 1 жовтня проїзні квитки доведеться купувати за стандартними тарифами.
Яка буде вартість проїзду для українців у чеській столиці та на кого поширюватимуться пільги, РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Із 1 жовтня українські біженці будуть сплачувати за проїзду в міському транспорті Праги та на приміських лініях згідно зі стандартними цінами. Про це виданню повідомили у транспортній компанії PID.
Вартість проїзних квитків на міський транспорт така:
- місяць (30 днів) – 550 чеських крон (885 грн);
- квартал (90 днів) – 1 480 чеських крон (2383 грн);
- рік (365 днів) – 3 650 чеських крон (5877 грн).
Водночас є чимало пільг на проїзд для людей вразливих категорій, якими можуть скористатися українці з тимчасовим захистом. Наприклад:
- діти до 6 років у супроводі старшого – безкоштовно;
- діти 6-15 років – безкоштовно у Празі та за 50% вартості проїзду у регіоні;
- діти 15-18 років та студенти 18-26 років – пільговий проїзд у Празі та 50% вартості – у регіоні.
- пенсіонери 60-65 років – пільговий проїзд у Празі;
- пенсіонери від 65 років – безкоштовний проїзд у Празі, знижка 50% у регіоні.
- люди з інвалідністю – у Празі проїзд безкоштовний за виключенням поїздів, у регіоні знижка 75%.
Також пільги на транспорт отримують люди у матеріальній скруті, але до цієї категорії українці із тимчасовим захистом не входять.
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