Дешевше в рази. Скільки коштує мобільний інтернет і зв'язок в Україні та Німеччині

Українці, які опинилися в європейських країнах через війну, в перші місяці отримали безкоштовний мобільний зв'язок від місцевих операторів. Втім, з часом доводиться оплачувати і дзвінки, й інтернет.

Скільки коштують послуги мобільного зв'язку в Німеччині та наскільки тарифи відрізняються від українських, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на інформаційний портал для українських біженців laruhelpsukraine.com.

Як купити сім-карту в Німеччині: правила

У Німеччині потрібно мати місцевий номер під час заповнення будь-яких заяв, при працевлаштуванні, реєстрації в різних центрах. При купівлі сім-карти треба заповнити анкету і вказати паспортні дані. Можуть також запитати прописку.

До кінця серпня 2022 року сім-картки були безкоштовними для українців. Тепер рахунок потрібно поповнювати щомісяця, якщо це не контракт.

У Німеччині діють близько 50 операторів мобільного зв’язку, але найбільшими серед них є:

Vodafone – пропонує зручні тарифи як для приватних осіб, так і для корпоративного використання;

– пропонує зручні тарифи як для приватних осіб, так і для корпоративного використання; Deutsche Telekom – має широку мобільну мережу абонентів у всьому світі та налічує близько 242 млн користувачів. Пропозиція Deutsche Telekom включає як мобільний Інтернет 5G, так і ТБ та домашній Інтернет;

– має широку мобільну мережу абонентів у всьому світі та налічує близько 242 млн користувачів. Пропозиція Deutsche Telekom включає як мобільний Інтернет 5G, так і ТБ та домашній Інтернет; Telefonica O2 – цей провайдер розрахований для приватного та корпоративного використання, його часто використовує молодь. Він забезпечує великий обсяг високошвидкісних даних 4G LTE/5G, роумінг у ЄС.

Купити сім-карту в Німеччині можна як у магазині мобільного оператора, так і в супермаркеті, на автозаправках. Можна оформити контракт або купити сім-карту з передоплатою.

Оформлення контракту забезпечує великий обсяг трафіку та фіксований термін дії – до 2 років. Оплату списують з банківської картки щомісяця.

Фото: Підтримка українців у Німеччині (unsplash.com/slavan)

Скільки коштує мобільний інтернет в Німеччині: тарифи

Вартість мобільного інтернету за контрактом у найбільших провайдерів така:

Vodafone (мінімальний термін контракту 2 роки):

Red XS. 4 Гб за 29,99 євро/місяць (1190 грн);

Red S. 10 Гб за 39,99 євро/місяць (1585 грн);

Red M. 20 Гб за 49,99 євро/місяць (1982 грн).

Deutsche Telekom:

MagentaMobil S. 6 Гб від 39,95 євро/місяць (1584 грн).

MagentaMobil M. 12 Гб від 49,95 євро/місяць (1980 грн).

MagentaMobil L. 24 Гб від 59,95 євро/місяць (2377 грн).

MagentaMobil XL. Безлімітний мобільний інтернет у Німеччині з мережею 5G за 84,95 євро/місяць (3368 грн).

Оплата щомісяця списується в рамках тарифу.

Telefonica O2:

Експертний – має три тарифи: необмежена кількість інтернету/120 Гб/60 Гб; дзвінки та sms - від 39,99 євро (1585 грн);

Універсальний включає три тарифи на вибір: безлімітний інтернет/40 Гб/20 Гб - від 29,99 євро (1190 грн);.

Початковий. Три тарифи з інтернетом: безлімітний/6 Гб/3 Гб – від 19,99 євро (792 грн).

Що треба знати про спеціальні тарифи для українців

У 2022 році до Берліна приїхали понад 400 тисяч українців, які отримали безкоштовні сім-карти. Сьогодні українцям вигідно користуватися німецьким Телекомом і Водафоном, які мають спеціальний тарифний план для українських біженців.

Телеком – головне, що потрібно знати:

Картка з передплаченим тарифним планом на 28 днів коштує 9,95 євро, 10 євро (396 грн) – стартові на рахунку. Перші 28 днів – 100 Гб інтернету та перший передплачений період безкоштовного користування.

Інтернет у рамках пакета – 10 Гб, 300 безкоштовних хвилин для дзвінків в Україну та ЄС з Німеччини (0,22 євро за кожну наступну хвилину поза тарифом);

Безлімітні дзвінки на номери всіх операторів у Німеччині.

Vodafone – головне, що потрібно знати:

У Німеччині Vodafone пропонує послугу Freikarten – це безкоштовна сім-карта, яка для обслуговування потребує поповнення рахунку на 9,99 євро (396 грн) кожні 28 днів. Оператор також надає послуги для людей, які не досягли 28 років. У цьому випадку оплата становить 9,99 євро та Інтернет від 2 Гб до 12 Гб залежно від пакета.

Фото: Мобільний зв'язок за кордоном (gettyimages.com)

Скільки коштує мобільний інтернет в Україні

В Україні тарифи за користування мобільним інтернетом відчутно нижчі. Наприклад, у Vodafone вартість за договором на 12 місяців така:

Red Start – 15 Гб інтернету, безлімітні дзвінки у мережі, 150 хв на дзвінки інші мережі та 15 хв за 25 грн на дзвінки в 16 країн – 135 грн/місяць (3,4 євро);

Red Pro – 20 Гб інтернету, безлімітні дзвінки у мережі, 200 хв на дзвінки інші мережі та 50 хв на дзвінки в 16 країн – 175 грн/місяць (4,4 євро);

Red Unlim – безлімітний інтернет, безлімітні дзвінки у мережі, 350 хв на дзвінки інші мережі та 75 хв на дзвінки в 16 країн – 250 грн/місяць (6,3 євро);

Ultra VIP – безлімітний інтернет та дзвінки на всі мережі в Україні, 750 хв на дзвінки в 16 країн, 100 Мб роумінгу в 55 країнах – 1500 грн (38 євро).

За передплатою в тарифному плані за 25 Мб і 1000 хв дзвінків по всій Україні – 230 грн (5,8 євро), за 40 Гб і 1600 хвилин дзвінків – 300 грн (7,56 євро).

У оператора мобільного зв'язку "Київстар" за контрактом вартість тарифів стартує зі 150 грн (3,8 євро). За таку суму надається 15 Гб мобільного інтернету, 2000 Мб інтернету в роумінгу, 1200 хвилин на дзвінки по Україні.

Пакети вартістю 250-500 грн (6,3-12,6 євро) передбачають безлімітний мобільний інтернет, 3500-7500 Мб мобільного інтернету в роумінгу в 27 країнах, 200-750 хв на дзвінки по Україні та за кордон.

Пакет за передоплатою на 15 Гб мобільного інтернету, 2500 мобільного інтернету в роумінгу в 27 країнах, 150 хв на дзвінки в Україні – коштує 175 грн на 4 тижні (4,4 євро).

Тарифний план з безлімітним мобільним інтернетом і мобільним зв'язком – 300 грн/місяць (7,56 євро).

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів.