Дешевше в рази. Скільки коштує мобільний інтернет і зв'язок в Україні та Німеччині

Українці, які опинилися в європейських країнах через війну, в перші місяці отримали безкоштовний мобільний зв'язок від місцевих операторів. Втім, з часом доводиться оплачувати і дзвінки, й інтернет.
Скільки коштують послуги мобільного зв'язку в Німеччині та наскільки тарифи відрізняються від українських, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на інформаційний портал для українських біженців laruhelpsukraine.com.
У Німеччині потрібно мати місцевий номер під час заповнення будь-яких заяв, при працевлаштуванні, реєстрації в різних центрах. При купівлі сім-карти треба заповнити анкету і вказати паспортні дані. Можуть також запитати прописку.
До кінця серпня 2022 року сім-картки були безкоштовними для українців. Тепер рахунок потрібно поповнювати щомісяця, якщо це не контракт.
У Німеччині діють близько 50 операторів мобільного зв’язку, але найбільшими серед них є:
Купити сім-карту в Німеччині можна як у магазині мобільного оператора, так і в супермаркеті, на автозаправках. Можна оформити контракт або купити сім-карту з передоплатою.
Оформлення контракту забезпечує великий обсяг трафіку та фіксований термін дії – до 2 років. Оплату списують з банківської картки щомісяця.
Фото: Підтримка українців у Німеччині (unsplash.com/slavan)
Вартість мобільного інтернету за контрактом у найбільших провайдерів така:
Vodafone (мінімальний термін контракту 2 роки):
Deutsche Telekom:
Оплата щомісяця списується в рамках тарифу.
Telefonica O2:
У 2022 році до Берліна приїхали понад 400 тисяч українців, які отримали безкоштовні сім-карти. Сьогодні українцям вигідно користуватися німецьким Телекомом і Водафоном, які мають спеціальний тарифний план для українських біженців.
Телеком – головне, що потрібно знати:
Vodafone – головне, що потрібно знати:
У Німеччині Vodafone пропонує послугу Freikarten – це безкоштовна сім-карта, яка для обслуговування потребує поповнення рахунку на 9,99 євро (396 грн) кожні 28 днів. Оператор також надає послуги для людей, які не досягли 28 років. У цьому випадку оплата становить 9,99 євро та Інтернет від 2 Гб до 12 Гб залежно від пакета.
Фото: Мобільний зв'язок за кордоном (gettyimages.com)
В Україні тарифи за користування мобільним інтернетом відчутно нижчі. Наприклад, у Vodafone вартість за договором на 12 місяців така:
За передплатою в тарифному плані за 25 Мб і 1000 хв дзвінків по всій Україні – 230 грн (5,8 євро), за 40 Гб і 1600 хвилин дзвінків – 300 грн (7,56 євро).
У оператора мобільного зв'язку "Київстар" за контрактом вартість тарифів стартує зі 150 грн (3,8 євро). За таку суму надається 15 Гб мобільного інтернету, 2000 Мб інтернету в роумінгу, 1200 хвилин на дзвінки по Україні.
Пакети вартістю 250-500 грн (6,3-12,6 євро) передбачають безлімітний мобільний інтернет, 3500-7500 Мб мобільного інтернету в роумінгу в 27 країнах, 200-750 хв на дзвінки по Україні та за кордон.
Пакет за передоплатою на 15 Гб мобільного інтернету, 2500 мобільного інтернету в роумінгу в 27 країнах, 150 хв на дзвінки в Україні – коштує 175 грн на 4 тижні (4,4 євро).
Тарифний план з безлімітним мобільним інтернетом і мобільним зв'язком – 300 грн/місяць (7,56 євро).
Нагадаємо, ми писали, що українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів.