Дешевле в разы. Сколько стоит мобильный интернет и связь в Украине и Германии

Украинцы, оказавшиеся в европейских странах из-за войны, в первые месяцы получили бесплатную мобильную связь от местных операторов. Впрочем, со временем приходится оплачивать и звонки, и интернет.
Сколько стоят услуги мобильной связи в Германии и насколько тарифы отличаются от украинских, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на информационный портал для украинских беженцев laruhelpsukraine.com.
В Германии нужно иметь местный номер при заполнении любых заявлений, при трудоустройстве, регистрации в разных центрах. При покупке сим-карты нужно заполнить анкету и указать паспортные данные. Могут также запросить прописку.
До конца августа 2022 года сим-карты были бесплатными для украинцев. Теперь счет нужно пополнять каждый месяц, если это не контракт.
В Германии действуют около 50 операторов мобильной связи, но крупнейшими из них являются:
Купить сим-карту в Германии можно как в магазине мобильного оператора, так и в супермаркете, на автозаправках. Можно оформить контракт или купить сим-карту с предоплатой.
Оформление контракта обеспечивает большой объем трафика и срок действия – до 2 лет. Оплату списывают с банковской карты ежемесячно.
Фото: Поддержка украинцев в Германии (unsplash.com/slavan)
Стоимость мобильного интернета по контракту у крупнейших провайдеров такая:
Vodafone (минимальный срок контракта 2 года):
Deutsche Telekom:
Оплата ежемесячно списывается в рамках тарифа.
Telefonica O2:
В 2022 году в Берлин приехали более 400 тысяч украинцев, получивших бесплатные сим-карты. Сегодня украинцам выгодно пользоваться немецким телекомом и водофоном, которые имеют специальный тарифный план для украинских беженцев.
Телеком – главное, что нужно знать:
Vodafone – главное, что нужно знать:
В Германии Vodafone предлагает услугу Freikarten – это бесплатная сим-карта, которая для обслуживания требует пополнения счета на 9,99 евро (396 грн) каждые 28 дней. Оператор также предоставляет услуги для людей, не достигших 28 лет. В этом случае оплата составляет 9,99 евро и Интернет от 2 Гб до 12 Гб в зависимости от пакета.
Фото: Мобильная связь за границей (gettyimages.com)
В Украине тарифы за пользование мобильным интернетом ощутимо ниже. Например, у Vodafone стоимость по договору на 12 месяцев такая:
По подписке в тарифном плане за 25 Мб и 1000 мин звонков по всей Украине – 230 грн (5,8 евро), за 40 Гб и 1600 минут звонков – 300 грн (7,56 евро).
У оператора мобильной связи "Киевстар" по контракту стоимость тарифов стартует со 150 грн (3,8 евро). За такую сумму предоставляется 15 Гб мобильного интернета, 2000 Мб интернета в роуминге, 1200 минут на звонки по Украине.
Пакеты стоимостью 250–500 грн (6,3–12,6 евро) предусматривают безлимитный мобильный интернет, 3500–7500 Мб мобильного интернета в роуминге в 27 странах, 200–750 мин на звонки по Украине и за рубеж.
Пакет по предоплате на 15 Гб мобильного интернета, 2500 мобильного интернета в роуминге в 27 странах, 150 мин на звонки в Украине – стоит 175 грн на 4 недели (4,4 евро).
Тарифный план с безлимитным мобильным интернетом и мобильной связью – 300 грн/месяц (7,56 евро).
Напомним, мы писали, что украинцам в Германии приходят штрафы за скачивание фильмов.