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Дешеві подорожі влітку. Ryanair додасть десятки нових рейсів по Європі

Фото: Пасажири авіакомпанії Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Подорожувати до популярних туристичних локацій можна дешевше, якщо літати з бюджетними авіакомпаніями. Лоукостер Ryanair запускає десятки нових рейсів у Європі.

Куди можна буде полетіти за бюджетними квитками, РБК-Україна розповідає з посиланням lowcostavia.com.ua.

Ірландська авіакомпанія Ryanair збільшує географію польотів та додає нові маршрути на 2024 рік. Зокрема заплановані нові 30 рейсів із семи європейських країн. На березень-липень 2024 року з'являться перельоти із Іспанії, Італії, Греції,  Кіпру, Франції, Данії та Британії.

У розкладі авіаперевізника з'явилися такі напрямки:

Італія:

  • Барі – Афіни з 1 квітня;
  • Барі – Родос із 4 травня;
  • Бриндізі – Трієст з 3 квітня;
  • Катанія – Геракліон з 2 червня;
  • Рим – Гетеборг з 31 березня;
  • Піза – Загреб із 31 березня;
  • Піза – Каунас із 31 березня.

Іспанія:

  • Аліканте – Кардіфф з 4 квітня;
  • Аліканте – Мюнстер з 31 березня;
  • Аліканте – Загреб з 2 квітня;
  • Аліканте – Норідж із 1 квітня;
  • Барселона – Задар з 2 червня;
  • Жирона – Падерборн з 31 березня;
  • Жирона – Пардубіце з 31 березня;
  • Жирона – Загреб з 1 квітня;
  • Лансароте – Марракеш з 3 червня;
  • Малага – Острава з 3 червня;
  • Пальма де Майорка – Загреб з 31 березня;
  • Пальма де Майорка – Лондон Лутон з 31 березня;
  • Пальма де Майорка – Ексетер з 2 травня;
  • Севілья – Трієст з 1 квітня;
  • Фуертевентура – Брістоль з 1 липня.

Фото: Краєвид в Аліканте (pixabay.com)

Греція:

  • Родос – Корк з 1 червня.

Велика Британія

  • Норідж – Фару – з 1 квітня;
  • Норідж – Мальта – з 1 квітня.

Франція:

  • Брюссель –  Корк із 31 березня;
  • Бове  –  Бірмінгем із 31 березня;
  • Марсель – Загреб із 31 березня.

Кіпр:

  • Пафос – Бірмінгем із 5 квітня.

Данія:

  • Копенгаген – Брістоль із 31 березня.

Ціни на квитки – за доступною ціною. Наприклад, у червні із Чехії до Іспанії (Острава – Малага) можна полетіти за ціною у 65 євро, у квітні із Загреба (Хорватія) до Аліканте (Іспанія) – за 49 євро.

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.

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