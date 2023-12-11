Дешеві подорожі влітку. Ryanair додасть десятки нових рейсів по Європі

Подорожувати до популярних туристичних локацій можна дешевше, якщо літати з бюджетними авіакомпаніями. Лоукостер Ryanair запускає десятки нових рейсів у Європі.
Куди можна буде полетіти за бюджетними квитками, РБК-Україна розповідає з посиланням lowcostavia.com.ua.
Ірландська авіакомпанія Ryanair збільшує географію польотів та додає нові маршрути на 2024 рік. Зокрема заплановані нові 30 рейсів із семи європейських країн. На березень-липень 2024 року з'являться перельоти із Іспанії, Італії, Греції, Кіпру, Франції, Данії та Британії.
У розкладі авіаперевізника з'явилися такі напрямки:
Італія:
Іспанія:
Греція:
Велика Британія
Франція:
Кіпр:
Данія:
Ціни на квитки – за доступною ціною. Наприклад, у червні із Чехії до Іспанії (Острава – Малага) можна полетіти за ціною у 65 євро, у квітні із Загреба (Хорватія) до Аліканте (Іспанія) – за 49 євро.
Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.
Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.