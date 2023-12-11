Дешевые путешествия летом. Ryanair добавит десятки новых рейсов по Европе

Путешествовать в популярные туристические локации можно дешевле, если летать с бюджетными авиакомпаниями. Лоукостер Ryanair запускает десятки новых рейсов по Европе.
Куда можно будет улететь по бюджетным билетам, РБК-Украина рассказывает со ссылкой lowcostavia.com.ua.
Ирландская авиакомпания Ryanair увеличивает географию полетов и добавляет новые маршруты на 2024 год. В частности, запланированы новые 30 рейсов из семи европейских стран. На март-июль 2024 года появятся перелеты из Испании, Италии, Греции, Кипра, Франции, Дании и Британии.
В расписании авиаперевозчика появились следующие направления:
Италия:
Испания:
Греция:
Великобритания
Франция:
Кипр:
Дания:
Цены на билеты – по доступной цене. Например, в июне из Чехии в Испанию (Острава – Малага) можно полететь по цене 65 в евро, в апреле из Загреба (Хорватия) в Аликанте (Испания) – за 49 евро.
Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.
Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.